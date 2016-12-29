Аэропорт Бегишево: лося на полосе при посадке самолета не было, только разрыв в ограде

При этом самолет из Москвы действительно отправили на второй круг

В челнинском аэропорту Бегишево опровергли сообщения Life.ru о том, что 26 декабря из-за лося на взлетной полосе приземляющийся самолет был вынужден уйти на второй круг, об этом сообщает пресс-служба учреждения.

По данным аэропорта, в этот день в ходе проверки территории сотрудники аэропорта нашли разрыв в ограждении, после этого было принято решение дополнительно проверить взлетно-посадочную полосу, чтобы исключить вероятность нахождения на ней посторонних предметов.

- Командиру воздушного судна, заходившего на тот момент на посадку, было рекомендовано уйти на второй круг. В ходе данной проверки, животных или каких-либо других посторонних предметов обнаружено не было, - отметил представитель аэропорта.

Самолет приземлился, ограждение аэропорта восстановили.