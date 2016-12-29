В Челнах самолет не смог приземлиться в аэропорту из-за гуляющего лося

В челнинском аэропорту Бегишево выбежавший на взлетно-посадочную полосу лось заставил пилотов самолета из Москвы уйти на второй круг, об этом инциденте, случившемся около 17 часов 26 декабря, сообщает Life.ru.

Самолет со 148 пассажирами готовился к посадке, когда пилот заметил лося, гуляющего по полосе. В результате было принято решение увести лайнер на второй круг.

— Сотрудники аэропорта Бегишево прогнали животное, и через 10 минут самолет спокойно сел, —говорится в сообщении.

Сейчас выясняется, как именно лось смог пробраться на взлетно-посадочную полосу.