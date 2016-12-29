Вкладчикам Татфондбанка и Интехбанка не разрешили снять Mannequin Challenge возле кладбища

Вкладчикам Татфондбанка и «Интехбанка» не разрешили снять Mannequin Challenge для Путина. Об этом сообщает «Бизнес Online».

Сообщается, что около 12.00 клиенты Татфондбанка и «Интехбанка» собрались возле ворот Арского кладбища — там они хотели снять Mannequin Challenge, чтобы привлечь внимание президента России Владимира Путина.

Однако сотрудник полиции, который также приехал к месту общего сбора, пояснил, что данная съемка будет расценена как нарушение общественного порядка.

В настоящее время вкладчики двух банков (примерно 20 человек) ищут другое место для съемки видеоролика. Сейчас они собрались под мостом Миллениум.

Mannequin challenge от клиентов ТФБ и ИнтехБанка https://t.co/u0xK78xGMu — БИЗНЕС Online (@Businessgazeta) 30 декабря 2016 г.

Напомним, ранее Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств на фоне паники в социальных сетях. После этого председатель правления Татфондбанка Роберт Мусин был официально отстранен от должности, в банке ввели временную администрацию Агенства по страхованию вкладов.

Кроме этого, президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что у республики нет возможностей для санации Татфондбанка.