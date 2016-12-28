Вкладчики Татфондбанка и «Интехбанка» снимут Mannequin Challenge для Путина

Вкладчики Татфондбанка и «Интехбанка» снимут Mannequin Challenge, чтобы привлечь внимание президента России Владимира Путина. С помощью видеоролика клиенты банков хотят обратиться с просьбой к президенту - назначить санатора. Соответствующее объявление было опубликовано в группе в соцсети «Спасение пострадавших в ТФБ и ИнтехБанке».

- Завтра в 12.00 в Казани снимаем убойный профессиональный вирусный ролик для Youtube — Mannequin Challenge о ТФБ и ИнтехБанке. Как, например, ролик Mannequin Challenge президента РТ Рустама Минниханова. Ждем на улице Ершова перед входом на Арское кладбище, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств на фоне паники в социальных сетях. После этого председатель правления Татфондбанка Роберт Мусин был официально отстранен от должности, в банке ввели временную администрацию Агенства по страхованию вкладов.

Кроме этого, президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что у республики нет возможностей для санации Татфондбанка.