СМИ: в казанских отделениях «Булгар банка» ограничили выдачу наличных

Ярославский банк, который осуществляет основную деятельность в Казани, сообщил о сложностях с ликвидностью

В Казанских отделениях «Булгар банка» ограничили выдачу наличных. Об этом сообщает «Интерфакс».

Сотрудники банка сообщают, что снять вклады невозможно, потому что в офисе нет наличных, и предлагают оформить заявку на 30 декабря.

- Дальше я не знаю: если у нас появятся деньги, то мы выплатим. Снять деньги по текущим и карточным счетам тоже нельзя. У нас на корсчетах нет денег, - сказали в банке.

Кроме этого, сегодня оказался закрыть и головной офис «Булгар банка» в Ярославле.

- Руководство банка находится в Москве и появится уже после новогодних праздников, - передает «Интерфакс».

Между тем, в московском офисе банка заявили, что проблем со снятием средств нет.

Также в соцсетях появились фотографии, которые предупреждают граждан не оплачивать счета за коммунальные услуги в «Болгар банке».

- Это важно! В связи с закрытием АО «Булгар банк» убедительная просьба не оплачивать счет-фактуру за ноябрь 2016 года. ТСЖ «Восток» занимается открытием расчетного счета в другом банке, — говорится в тексте объявления.

Фото опубликовано Хаваж - Багаудин (@apostol_pliev) Дек 26 2016 в 11:07 PST

Справка



«Булгар банк» зарегистрирован в 1992 году. Банк включен в реестр банков-участников системы страхования вкладов. Головной офис находится в Ярославле. Банк имеет операционный офис в Москве, два филиала и пять дополнительных офисов в Казани.