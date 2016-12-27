СМИ: в казанских отделениях «Булгар банка» ограничили выдачу наличных

В Казанских отделениях «Булгар банка» ограничили выдачу наличных. Об этом сообщает «Интерфакс».
Сотрудники банка сообщают, что снять вклады невозможно, потому что в офисе нет наличных, и предлагают оформить заявку на 30 декабря.
- Дальше я не знаю: если у нас появятся деньги, то мы выплатим. Снять деньги по текущим и карточным счетам тоже нельзя. У нас на корсчетах нет денег, - сказали в банке.
Кроме этого, сегодня оказался закрыть и головной офис «Булгар банка» в Ярославле.
- Руководство банка находится в Москве и появится уже после новогодних праздников, - передает «Интерфакс».
Между тем, в московском офисе банка заявили, что проблем со снятием средств нет.
Также в соцсетях появились фотографии, которые предупреждают граждан не оплачивать счета за коммунальные услуги в «Болгар банке».
- Это важно! В связи с закрытием АО «Булгар банк» убедительная просьба не оплачивать счет-фактуру за ноябрь 2016 года. ТСЖ «Восток» занимается открытием расчетного счета в другом банке, — говорится в тексте объявления.
Справка
«Булгар банк» зарегистрирован в 1992 году. Банк включен в реестр банков-участников системы страхования вкладов. Головной офис находится в Ярославле. Банк имеет операционный офис в Москве, два филиала и пять дополнительных офисов в Казани.