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Ростехнадзор предложил запретить использовать газ в жилых домах из-за опасности взрывов

Ростехнадзор предложил запретить использовать газ в жилых домах из-за опасности взрывов
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Фото: Pixabay

Глава Ростехнадзора Алексей Алёшин предложил запретить использовать в жилых домах газ - чтобы исключить взрывы и пожары, сообщает RT со ссылкой на копию письма. Письмо, подписанное главой Ростехнадзора, поступило депутату Государственной думы Валерию Рашкину.

- Для исключения взрывов и пожаров, которые приводят к человеческим жертвам и разрушениям жилых зданий, предполагается принятие принципиального решения о запрете использования газа в многоквартирных жилых домах, как во вновь строящихся, так и в эксплуатируемых (для приготовления пищи и горячего водоснабжения), — сообщается в документе.

Уточняется, что на российской территории газ проведён в 67% жилых домов. Альтернативный же вариант — электроплиты — это всего 22% домов.

Приводятся данные, согласно которым для приготовления пищи в квартирах используется лишь один процент от общего потребления газа в России. Ни в Ростехнадзоре, ни в Минстрое не предоставили комментариев по этому вопросу.

Напомним, месяц назад в поселке Осиново произошел хлопок газа: пострадали три человека, включая 5-летнюю девочку. 

Н. Вильданов, 30.12.2016, 09:38
Тэги: МЧС
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Комментарии

шом30 декабря 2016, 09:51
Колпак у одного за другим рвет под новый год8-*
1
23
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Горожанин30 декабря 2016, 09:51
Очередной даунизм.
0
16
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Горожанин30 декабря 2016, 09:52
Ну, что думаете, об этом Алёшине? :-D
1
2
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Горожанин30 декабря 2016, 10:06
идиотизм зашкаливает
0
5
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Горожанин30 декабря 2016, 10:06
Надо запретить Ростехнадзор.
И спички.
И воду - люди тонут.
И секс - сначала рождяются, потом дохнут.
И вообще всех людей сразу - планета перегружена идиотами.
Лучший комментарий
0
23
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Тимур30 декабря 2016, 10:12
Что все раскудахтались - дело человек говорит! Написано же "в многоквартирных домах"
11
3
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Горожанин30 декабря 2016, 10:18
НАКОНЕЦ ТО ДОШЛО !!!

НО К СОЖАЛЕНИЮ НЕ ЗАПРЕТЯТ ТАК КАК ГАЗПРОМУ НЕКОМУ БУДЕТ ГАЗИК ПЕРЕПРОДАВАТЬ !
7
2
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Горожанин30 декабря 2016, 10:19
Давно пора электро плита готовит лучше !
6
1
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Горожанин30 декабря 2016, 10:21
Алешин, завязывай с боярышником.
0
3
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ага30 декабря 2016, 10:26
В ответ на комментарий пользователя
Давно пора электро плита готовит лучше !
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Придурок, посмотри стоимость электроэнергии по сравнению с газом! Большая часть населения "не потянет" такие затраты. Сразу видно человека, не видевшего платежку "вживую".
0
7
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Горожанин30 декабря 2016, 10:35
На газу еда вкуснее получается.
0
0
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Горожанин30 декабря 2016, 10:45
Будем углем иопить и дровами:-D
0
0
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Горожанин30 декабря 2016, 10:46
Медведев же вроде за экономию электричества борется,а этот его расходовать собрался.
0
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Горожанин30 декабря 2016, 10:47
Придурок,а как старые дома подключать собрался?
0
1
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Горожанин30 декабря 2016, 10:55
Не реально, т.к магистральная проводка к домам и внутри такие токи не выдержит. Запаса по мощности подстанции, как правило, уже не имеют. "Умное население" начнет закупать походные плиты для готовки дома в отсутствии электричества. Газовые баллоны начнут хранить в квартирах, чердаках, подвалах, межэтажных сараях и на балконах (на солнце). Самые продвинутые научатся самостоятельно перезаправлять их под горлышко из больших баллонов. Последствия, по разрушительной силе, будут ужасны.
НО! убирать газ из многоквартирных домов в дальней перспективе необходимо. Если электроприборы для готовки ( мультиварки, минипечки) станут надежнее и дешевле газовых с учетом стоимости электроэнергии, то люди сами откажутся от газовых плит.
0
2
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не горожанин30 декабря 2016, 11:00
Ещё один 'сгорел' мозг на работе...
0
0
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ага30 декабря 2016, 11:03
В ответ на комментарий пользователя
Не реально, т.к магистральная проводка к домам и внутри такие токи не выдержит. Запаса по мощности подстанции, как правило, уже не имеют. "Умное население" начнет закупать походные плиты для готовки дома в отсутствии электричества. Газовые баллоны начнут хранить в квартирах, чердаках, подвалах, межэтажных сараях и на балконах (на солнце). Самые продвинутые научатся самостоятельно перезаправлять их под горлышко из больших баллонов. Последствия, по разрушительной силе, будут ужасны.
НО! убирать газ из многоквартирных домов в дальней перспективе необходимо. Если электроприборы для готовки ( мультиварки, минипечки) станут надежнее и дешевле газовых с учетом стоимости электроэнергии, то люди сами откажутся от газовых плит.
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А может лучше тщательно изучить, почему происходят ЧП с газом? Первое, что приходит на ум - ставить датчики газа, полностью перекрывающие его подачу при утечке.
0
0
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Горожанин30 декабря 2016, 11:10
В ответ на комментарий пользователя
Надо запретить Ростехнадзор.
И спички.
И воду - люди тонут.
И секс - сначала рождяются, потом дохнут.
И вообще всех людей сразу - планета перегружена идиотами.
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Хахаха :- молодец я долго смеялся!
0
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Горожанин30 декабря 2016, 11:11
В ответ на комментарий пользователя
На газу еда вкуснее получается.
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Нет , на дровах вкуснее !
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