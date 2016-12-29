Ростехнадзор предложил запретить использовать газ в жилых домах из-за опасности взрывов

Глава Ростехнадзора Алексей Алёшин предложил запретить использовать в жилых домах газ - чтобы исключить взрывы и пожары, сообщает RT со ссылкой на копию письма. Письмо, подписанное главой Ростехнадзора, поступило депутату Государственной думы Валерию Рашкину.

- Для исключения взрывов и пожаров, которые приводят к человеческим жертвам и разрушениям жилых зданий, предполагается принятие принципиального решения о запрете использования газа в многоквартирных жилых домах, как во вновь строящихся, так и в эксплуатируемых (для приготовления пищи и горячего водоснабжения), — сообщается в документе.

Уточняется, что на российской территории газ проведён в 67% жилых домов. Альтернативный же вариант — электроплиты — это всего 22% домов.

Приводятся данные, согласно которым для приготовления пищи в квартирах используется лишь один процент от общего потребления газа в России. Ни в Ростехнадзоре, ни в Минстрое не предоставили комментариев по этому вопросу.

Напомним, месяц назад в поселке Осиново произошел хлопок газа: пострадали три человека, включая 5-летнюю девочку.