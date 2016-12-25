Минниханов о ситуации с Татфондбанком: «У республики нет возможностей для санации банка»

Проблемы с Татфондбанком произошли и по вине правительства Татарстана. Об этом сегодня сказал президент республики Рустам Минниханов на ежегодной итоговой встрече с журналистами.

- Все, что происходит в нашей республике — в этом есть и наша вина, мы не досмотрели. Мы надеемся, что сможем выправить ситуацию. Но какие от этого будут последствия — мне сложно сказать, - сказал президент.

Также Рустам Минниханов сообщил, что у Татарстана нет возможностей для санации Татфондбанка.

- Если придет санатор, мы активно будем искать ресурсы, чтобы помочь решить этот вопрос, - добавил президент.

Кроме этого, отвечая на вопрос журналистов, Минниханов отметил, что одна из причин проблем с банками Татарстана — кризис, который произошел в 2014 году по их ликвидности.

Напомним, сегодня в Казани, а также и в других городах России начали выдавать страховые выплаты вкладчикам Татфондбанка. Они будут производиться через пять банков - Сбербанк, ВТБ 24, "Россельхозбанк", Банк "Открытие" и "Ак Барс" Банк.