Предприниматели-клиенты Татфондбанка пытаются спасти бизнес с помощью микрозаймов

Министр экономики и Артем Здунов и Генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства РТ Андрей Афонин рассказали, какие способы остаться на плаву есть у малого и среднего бизнеса

Сегодня на пресс-конференции Министр экономики Республики Татарстан Артем Здунов и Генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства РТ Андрей Афонин рассказали, как проходит ситуация по поддержке предпринимателей - клиентов Татфондбанка. Кроме страховых выплат предпринимателям предложено взять кредиты под низкий процент.

- Вчера поступило 164 обращения 95 обращений на 16 часов сегодняшнего дня, - сказал Андрей Афонин. - Уже выдано 3 микрозайма, еще 9 комплектов документов находятся у меня на подписи, предприниматели могут приехать и получить эти кредиты. Пять заявок поступило сегодня. Документы лично привозить не обязательно, есть электронный почтовый ящик info@fpprt.ru - это фонд поддержки предпринимательств. На сайте достаточно скачать комплект документов, заполнить его и отправить по почте. Нам же достаточно получить информацию, что да, действительно предприниматель обслуживался в Татфондбанке, действительно у него есть обороты и возникли проблемы.

Общий объем микрозаймов составляет 1 млрд рублей. По словам министра экономики, средства получены из инвестиционно-венчурного фонда и они возвратные. Пока предприниматели довольствуются небольшими суммами, успокаивает то, что выплаты продолжатся после Нового года.

Однако есть и те, кто пытается использовать ситуацию в собственных целях. Так за кредитом обращаются не совсем добросовестные бизнесмены.

- Вчера была заявка, когда начали изучать кредитную историю, выяснилось, что у предпринимателя имеются 16 судебных решений о неуплате судебных решений! Это с 2012 года, когда все было хорошо! - возмутился Афонин.

Не осталось без внимания и положение обувной фабрики “Спартак”, которая объявила себя банкротом из-за ситуации с Татфондбанком. Здунов пояснил, что в этом направлении ведется работа, и специально для этого в комиссию по решению вопроса приглашены представители Министерства промышленности. Ситуацию в целом по татарстанским банкам Здунов не назвал панической.

- Надо понимать, что это одна группа (татарстанские банки - прим. ред.), звенья одной большой цепи, - объяснил Здунов.- Это отголоски удара, который был нанесен нашей экономике в целом, это не наша вина. Поэтому я бы ситуацию паникой не назвал.