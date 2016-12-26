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Обувная фабрика «Спартак» заявила о банкротстве из-за ситуации с Татфондбанком

Обувная фабрика "Спартак" заявила о банкротстве из-за ситуации с Татфондбанком
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Фото: ProKazan

Обувная фабрика "Спартак" сообщила о своем банкротстве, такое решение было принято из-за ситуации с Татфондбанком, передает "Коммерсант". Компания обратится в арбитражный суд Татарстана с заявлением о несостоятельности.

- В связи с введением ПАО "Татфондбанк" 15.12.2016 года моратория на удовлетворение требований кредиторов и блокировку движения по счетам, а также наступлением 29 декабря 2016 года срока выплаты процентов по действующим кредитным договорам ОАО "Обувная фабрика Спартак", общество окажется неспособным погасить задолженности ввиду недостатка денежных средств, что вызовет невозможность рассчитаться со всеми кредиторами, обращение взыскания на имущество и остановку деятельности общества, - говорится в сообщении компании.

По этим причинам компания не сможет расплатиться со своими сотрудниками и кредиторами. 

За 9 месяцев 2016 года фабрика получила 441,4 млн руб. выручки и 403 тыс. руб. чистой прибыли.

Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств, после чего в банке заработала временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

Н. Вильданов, 27.12.2016, 11:50
Тэги: Деньги, Спасение Татфондбанка
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Комментарии

Горожанин27 декабря 2016, 12:00
Под эту статью, фото с обувью надо было выложить.А то.эта бабуля,на фото, скоро звездой станет :-D
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Горожанин27 декабря 2016, 12:03
В отделении сбербанка на Мусина Чуйкова очереди нет. Спокойно можно получить вклады татфондбанка.
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Римма27 декабря 2016, 12:17
Вы не в курсе, эта обувь гораздо лучше китайской и пользуется большим спросом у населения (соответствующего уровня, коих большинство) и качество у них хорошее...
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Горожанин27 декабря 2016, 12:18
В ответ на комментарий пользователя
С детства с С.С.С.Р. : всегда самая дерьмовая обувь , " СПАРТАК ". ОДНОРАЗОВАЯ.
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вот ничего подобного, покупал ботинки, так они из толстенной кожи были, так и не сносил лет за 7, выбросил из за общего внешнего вида, подкладка только износилась.
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Горожанин27 декабря 2016, 12:23
Обувь "спартак" на ходу ,отклеивалась , отваливалась, а подошва стопы красилась . ДЕРЬМОВАЯ !!!!!!!!
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2
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Иннусик27 декабря 2016, 12:23
В ответ на комментарий пользователя
В отделении сбербанка на Мусина Чуйкова очереди нет. Спокойно можно получить вклады татфондбанка.
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В Сбербанке на Вишневского сегодня получила свои кровные, все спокойно, очередей нет. Люди, успокойтесь, все получите.
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3
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Сносу не было27 декабря 2016, 12:25
Обувь "Спартак" очень качественная, ее шили по технологии, не то, что Пазоллини кокой-нить.
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6
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рр27 декабря 2016, 12:33
во владельцы спартака налоги как платят!!! обалдеть доходность!!!! с 403.000.000 (403млн) рублей оборота за ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ - ВСЕГООГОО 403 тысячи прибыли-)))))) 0,1%!!!!!! спартак тоже мусиновский был. ворюги конечно конкретные....
2
4
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Горожанин27 декабря 2016, 12:34
В ответ на комментарий пользователя
В Сбербанке на Вишневского сегодня получила свои кровные, все спокойно, очередей нет. Люди, успокойтесь, все получите.
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А какое отношение вы имеете к банкротству Спартака?
0
2
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Ирина27 декабря 2016, 12:41
Очередная жертва ТФБ!
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Вася27 декабря 2016, 12:58
Куда из банка могут пропасть деньги? Это нонсенс. Правительство само разграбило деньги на универсиаду в долг. Теперь под дурачка косят. Раньше дураком грех было прикидываться, могли на всю жизнь дурачком определить. Теперь это в порядке вещей.
0
2
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ага27 декабря 2016, 13:04
В ответ на комментарий пользователя
В Сбербанке на Вишневского сегодня получила свои кровные, все спокойно, очередей нет. Люди, успокойтесь, все получите.
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Точняк! Особенно "повезло" тем, кто выплаты должен забирать в "Открытие". У которого всего два офиса (получают те, у кого фамилии от Т до Я). Кретины, не смогли предвидеть эту ситуацию? Или специально так сделали? Зато в АкБарсе (много пунктов выдачи) получатели на буквы К и Л. Даже в этой ситуации "на соплях подскальзываетесь"!
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Горожанин27 декабря 2016, 13:05
В ответ на комментарий пользователя
В Сбербанке на Вишневского сегодня получила свои кровные, все спокойно, очередей нет. Люди, успокойтесь, все получите.
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Скажи это тем, кому посчастливилось попасть в Открытие
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