Обувная фабрика «Спартак» заявила о банкротстве из-за ситуации с Татфондбанком

Обувная фабрика "Спартак" сообщила о своем банкротстве, такое решение было принято из-за ситуации с Татфондбанком, передает "Коммерсант". Компания обратится в арбитражный суд Татарстана с заявлением о несостоятельности.

- В связи с введением ПАО "Татфондбанк" 15.12.2016 года моратория на удовлетворение требований кредиторов и блокировку движения по счетам, а также наступлением 29 декабря 2016 года срока выплаты процентов по действующим кредитным договорам ОАО "Обувная фабрика Спартак", общество окажется неспособным погасить задолженности ввиду недостатка денежных средств, что вызовет невозможность рассчитаться со всеми кредиторами, обращение взыскания на имущество и остановку деятельности общества, - говорится в сообщении компании.

По этим причинам компания не сможет расплатиться со своими сотрудниками и кредиторами.

За 9 месяцев 2016 года фабрика получила 441,4 млн руб. выручки и 403 тыс. руб. чистой прибыли.

Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств, после чего в банке заработала временная администрация Агентства по страхованию вкладов.