Минниханов выложил «ВКонтакте» табличку: «Осторожно, вокруг одни дураки»

Президент Татарстана Рустам Минниханов уже второй день подряд показывает своим подписчиками в соцсетях необычные фото - сегодня он выложил фотографию таблички с надписью "Осторожно, вокруг одни дураки".

Напомним, накануне Минниханов выложил картинку с волками, сообщив, что ее прислал гонщик Владимир Чагин. "Не важно кто на против важно кто рядом", — говорилось на картинке.