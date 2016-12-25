Минниханов выложил «ВКонтакте» картину с волками: «Не важно кто на против важно кто рядом»

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в соцсетях картинку с волками, сообщив, что ее прислал гонщик Владимир Чагин.

- Не важно кто на против важно кто рядом, — говорится на картинке (орфография сохранена).

Комментаторам, которые заметили ошибки в сообщении, он написал, что все претензии по орфографии необходимо отсылать к Чагину.

При этом, по его словам, ему просто "картинка понравилась".

Отметим, "ВКонтакте" Минниханов зарегистрировался год назад, не связанные с работой фото там появляются довольно редко.