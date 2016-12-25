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Минниханов выложил «ВКонтакте» картину с волками: «Не важно кто на против важно кто рядом»

Минниханов выложил "ВКонтакте" картину с волками: "Не важно кто на против важно кто рядом"
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Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в соцсетях картинку с волками, сообщив, что ее прислал гонщик Владимир Чагин.

- Не важно кто на против важно кто рядом, — говорится на картинке (орфография сохранена).

Комментаторам, которые заметили ошибки в сообщении, он написал, что все претензии по орфографии необходимо отсылать к Чагину.

При этом, по его словам, ему просто "картинка понравилась".

Отметим, "ВКонтакте" Минниханов зарегистрировался год назад, не связанные с работой фото там появляются довольно редко.

 

ProKazan.ru, 26.12.2016, 18:59
Тэги: Рустам Минниханов
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Комментарии

ага26 декабря 2016, 18:59
К чему этот спам?
1
9
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Горожанин26 декабря 2016, 19:03
Вместо дел сидит вконтактике, на работах у многих закрывают доступ к этой отраве, а тут... Какой пример подаёте, г-н президент?
Лучший комментарий
1
16
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Горожанин26 декабря 2016, 19:06
В ответ на комментарий пользователя
Вместо дел сидит вконтактике, на работах у многих закрывают доступ к этой отраве, а тут... Какой пример подаёте, г-н президент?
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ну зашел один раз за день,и дальше чё ты сказать хочешь?
8
0
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Горожанин26 декабря 2016, 19:11
сумерки
1
2
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Горожанин26 декабря 2016, 19:16
В ответ на комментарий пользователя
сумерки
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ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ
0
1
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2016, 19:34
А рядом - удащливые, чем не займутся, им так и прет фарт, открой салон красоты - сразу вал клиентов из жен обеспеченных мужчин, например. Это карма!
0
6
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Горожанин26 декабря 2016, 19:42
Братек он из 90-х годов. Связь с ОПГ Севостопольские !
1
2
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Горожанин26 декабря 2016, 19:44
Да,да с цветами в баню ходил в Москве,потом сидел в камере ФСБ для выяснения личности)
0
1
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Горожанин26 декабря 2016, 19:45
РУКАЛИЦО...
0
0
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2016, 19:46
В ответ на комментарий пользователя
Вместо дел сидит вконтактике, на работах у многих закрывают доступ к этой отраве, а тут... Какой пример подаёте, г-н президент?
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г-н - это господин или?
0
1
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Димас люблю пивас26 декабря 2016, 19:52
За пивас и двор стреляю в упор!
2
1
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миха26 декабря 2016, 19:55
Читайте между строк, тут явно тайный посыл. В центре черный волк - это волк с волл стрит( скорее всего афроамериканец)- значит торгует валютой, выглядит грозно- защищает свое добро, при этом ему помогают другие волки- старый и седой. Как результат эта шайка решит свои проблемы, значит нужно покупатьдоллары.
0
3
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Горожанин26 декабря 2016, 19:57
В ответ на комментарий пользователя
Братек он из 90-х годов. Связь с ОПГ Севостопольские !
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не упоминай всуе имя севастопольских!
1
1
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Горожанин26 декабря 2016, 20:01
Напоминает щелнинского псевдобизнесмена гафарова своей тягой к различным вариантам напомнить о себе в СМИ.
0
1
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Горожанин26 декабря 2016, 20:04
Честно признался)))
0
1
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Арт26 декабря 2016, 20:25
Волки ли?
0
3
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Арт26 декабря 2016, 20:34
Это же, по моему оборотни из "Сумерек" :-D
0
3
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ага26 декабря 2016, 20:53
В ответ на комментарий пользователя
ну зашел один раз за день,и дальше чё ты сказать хочешь?
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"ну, зашел с утра, вышел на следующее! Подумаешь!"
0
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Злобный Аноним26 декабря 2016, 20:54
ВОЛКИ ПОЗОРНЫЕ! (с)
0
2
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Горожанин26 декабря 2016, 20:57
Его трудно найти,легко потерять и невозможно забыть?
0
2
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Горожанин26 декабря 2016, 21:06
''Не важно кто напротив, важно кто рядом с тобой '' - сказали заяц и медведь с берданкой
-Ну что косой, ''валим'' волчар?
-Давай!. И раздался выстрел. Завыли волки от страха и разбежались. Не важно.какие враги, важен какой друг -сказал заяц!
0
4
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Горожанин26 декабря 2016, 21:27
Напротив разве не так пишется?
0
1
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Горожанин26 декабря 2016, 21:29
Какой колхоз. Ужас%-8
0
1
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Горожанин26 декабря 2016, 21:32
А ведь взрослый человек, уважаемый...
1
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