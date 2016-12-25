СМИ: Центробанк спасет Татфондбанк за счет федеральных банков

Центробанк возобновил переговоры о спасении Татфондбанка, всего на поддержку банков Татарстана могут быть выделены до 120 млрд рублей за счет федеральных банков. Об этом сообщают "Ведомости".

Сейчас Центробанк рассматривает Альфа-банк в качестве санатора, представитель ЦБ эту информацию не подтвердил.

- ЦБ не только искал санатора, но и настаивал на участии татарстанского правительства в спасении Татфондбанка. "Татнефть" (контролируется правительством Татарстана) на прошлой неделе продала 22% "Нижнекамскнефтехима" группе ТАИФ за 32 млрд руб. Сделку частично финансировал Альфа-банк. Вырученные средства отчасти пойдут на поддержку местных банков, знает банкир, близкий к одной из сторон сделки, - пишет издание.

Эти средства могут пойти на поддержку банка "Ак барс".

- Спасение Татфондбанка критически важно для местного рынка: Татфондбанк может утащить за собой еще два-три банка, – сообщил один из банкиров, изучавших активы местных игроков.

Всего в Татарстане 20 местных банков.

Отметим, две недели назад ЦБ приглашал представителей банков на встречу с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, правительство РТ просило санировать Татфондбанк. Рассматривались такие варианты, как санация Агентства страхования вкладов, которое получило бы 75% акций (25% остались бы за местным правительством), а также санациями силами инвестора или объединение Татфондбанка с "Ак барсом", который подконтролен Татарстану.

Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств на фоне паники в социальных сетях, после чего в банке заработала временная администрация Агентства по страхованию вкладов.