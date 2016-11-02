СМИ: Центробанк все еще пытается спасти Татфондбанк от банкротства

С крупными банками России велись переговоры о возможности санации банка, однако пока решение не принято

Центробанк вел переговоры с крупными российскими банками о возможной санации Татфондбанка, чтобы спасти его от банкротства. Об этом сообщают "Ведомости".

Среди банков, которым предлагалась санация - ВТБ и "Открытие", в частности, группа ВТБ рассматривала вариант выкупа хороших активов банка. Однако договориться ни с кем пока не удалось.

Сообщается, что две недели назад ЦБ приглашал представителей банков на встречу с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, правительство РТ просит санировать Татфондбанк. Рассматривались такие варианты, как санация Агентства страхования вкладов, которое получило бы 75% акций (25% остались бы за местным правительством), а также санациями силами инвестора или объединение Татфондбанка с "Ак барсом", который подконтролен Татарстану.

При этом ЦБ не готов санировать банк без участия местного правительства, отмечает человек, близкий к ЦБ. Однако свободных средств у республики нет.

Напомним, Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств на фоне паники в социальных сетях, после чего в банке заработала временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

В понедельник заработали офисы Татфондбанка, в Казани у центрального офиса банка наблюдалась очередь в примерно 100 человек, при этом в отделение пускали по 10 клиентов за раз.

Ранее Рустам Минниханов поручил поддержать клиентов-бизнесменов Татфондбанка. Правительство разработает меры, направленные на стабилизацию работы малых и средних предприятий.

Татфондбанк по итогам трех кварталов 2016 года занимает 43-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".