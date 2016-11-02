СМИ: Роспотребнадзор прокомментировал заявление МВД в адрес программы «Ревизорро»

Сюжеты в СМИ о санитарных нарушениях в ресторанах дают основания для внеплановых проверок Роспотребнадзора. Об этом накануне сообщила пресс-служба ведомства, упомянув программу «Ревизорро», передают «РИА Новости».

- Сообщения СМИ о нарушениях обязательных санитарно-эпидемиологических требований, в том числе на объектах общественного питания, всегда являются предметом пристального внимания специалистов надзора, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее МВД РФ заявило, что журналисты шоу «Ревизорро» не вправе заходить в закрытые помещения ресторанов.

- Журналист может вести видеосъёмку и проверять достоверность информации, но их деятельность не может подменять собой деятельность государственного органа— в данном случае Роспотребнадзора, часть задач которого стала целью авторов «Ревизорро», - сказали в МВД.

Однако на телеканале «Пятница» сообщили, что никаких предупреждений от МВД о неправомерности своих действий они не получали.

- Мы не претендуем на функции госорганов, - отметили на телеканале «Пятница».