В Казани полностью украсили главную новогоднюю елку. Об этом порталу ProKazan.ru сообщил народный корреспондент.

- Елка полностью украшена игрушками и гирляндами, - сказал народный корреспондент.

Напомним, в этом году главную новогоднюю елку установили возле Центрального стадиона высотой 42 метра. Елку украшают более 3600 различных игрушек и светодинамические энергосберегающие гирлянды. Официальное открытие состоится 30 декабря.

Отметим, что всего в этом году в Казани будет установлено более 100 елок и елочных комплексов. На 39 из них состоятся народные гуляния, которые пройдут в парках и скверах «Крылья Советов», «Континент», «Черное озеро», «Сосновая роща», парк им.Урицкого, парк им.Петрова, «Адмиралтейский сад», парк по ул.Сыртлановой, сквер Татарской филармонии.

Кроме этого, 24 декабря на территории международного конноспортивного комплекса «Казань» впервые откроется национальная новогодняя деревня «Ханский двор». Символом деревни станет уникальная елка-дом «Ханский дворец».

- В канун Нового года здесь можно будет приобрести подарки и сувениры от лучших мастеров Татарстана, отведать национальную кухню, стать участником зимнего Сабантуя, - говорится в сообщении.

В программе гуляний - анимационные шоу, выступления лучших танцевальных и вокальных коллективов Казани, проведение игр и состязаний, катание на лошадях и хаски, открытый каток.