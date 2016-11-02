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В Казани полностью украсили главную новогоднюю елку

В Казани полностью украсили главную новогоднюю елку
16+
Фото: ProKazan.ru

В Казани полностью украсили главную новогоднюю елку. Об этом порталу ProKazan.ru сообщил народный корреспондент. 

- Елка полностью украшена игрушками и гирляндами, - сказал народный корреспондент. 

Напомним, в этом году главную новогоднюю елку установили возле Центрального стадиона высотой 42 метра. Елку украшают более 3600 различных игрушек и светодинамические энергосберегающие гирлянды. Официальное открытие состоится 30 декабря.

Отметим, что всего в этом году в Казани будет установлено более 100 елок и елочных комплексов. На 39 из них состоятся народные гуляния, которые пройдут в парках и скверах «Крылья Советов», «Континент», «Черное озеро», «Сосновая роща», парк им.Урицкого, парк им.Петрова, «Адмиралтейский сад», парк по ул.Сыртлановой, сквер Татарской филармонии.

Кроме этого, 24 декабря на территории международного конноспортивного комплекса «Казань» впервые откроется национальная новогодняя деревня «Ханский двор». Символом деревни станет уникальная елка-дом «Ханский дворец».

- В канун Нового года здесь можно будет приобрести подарки и сувениры от лучших мастеров Татарстана, отведать национальную кухню, стать участником зимнего Сабантуя, - говорится в сообщении.

В программе гуляний - анимационные шоу, выступления лучших танцевальных и вокальных коллективов Казани, проведение игр и состязаний, катание на лошадях и хаски, открытый каток.

ProKazan.ru, 22.12.2016, 09:19
Тэги: Новый год в Казани
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Комментарии

Дюма22 декабря 2016, 09:33
Нет ничего главнее ёлки
Она украшена с иголки
2
1
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Горожанин22 декабря 2016, 09:34
Это не елка! Как можно назвать эту металическую конструкцию елкой? Как?
1
9
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Горожанин22 декабря 2016, 09:35
Это не ёлка. Ёлка такой не бывает. :-P
Лучший комментарий
1
16
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Крыс22 декабря 2016, 09:35
Новогодний Ханский двор и Ханский дворец? Дед мороз в Тартарии ханом стал?
2
3
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Горожанин22 декабря 2016, 09:38
А че как поздно зажгут? 30 декабря?
1
1
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Горожанин22 декабря 2016, 09:44
В ответ на комментарий пользователя
Это не елка! Как можно назвать эту металическую конструкцию елкой? Как?
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какие президенты такие и елки B-|
1
8
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Горожанин22 декабря 2016, 09:46
красивая палка
0
5
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Горожанин22 декабря 2016, 09:48
Елка ужс%-8
1
3
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Фёдор22 декабря 2016, 09:55
Что то стремная какая главная ёлка города
1
4
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Горожанин22 декабря 2016, 09:58
Сначала прочитал
В Казани полностью украли главную новогоднюю елку

;-|
2
2
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Жирафа22 декабря 2016, 09:59
Это не елка. Это зеленый конус с лампочками.
1
4
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Горожанин22 декабря 2016, 10:03
Где нашли такой большой кактус
1
3
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A15122 декабря 2016, 10:05
Это уже лучше чем в предыдущие годы, конус со световыми панелями, который закрыли в час или 2 ночи в новый год и не пускали.
2
2
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Горожанин22 декабря 2016, 10:34
Раньше была дебильная ёлочка в поперечную полосочку полоску ,теперь в вертикальную .САМАЯ СТРАШНАЯ ЁЛКА-ПАЛКА в РОССИИ !
1
2
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Горожанин22 декабря 2016, 11:33
Батюшки, конструктор всю.жизнь в психушке просидел что ли? В лесу болезный, похоже не был, ёлочек настоящих не видел. Ужас.
0
1
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Горожанин22 декабря 2016, 13:23
Каждый год к этой елке придирки, вечно кому-то не нравится оформление. Предложите свое, интересно будет вечером на нее посмотреть, дневные фото ничего не дают
0
0
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Горожанин22 декабря 2016, 13:34
По виду ёлочка стёмно-зелёным и тёмно-бордовым цветов похожа на ТРАУРНУЮ ёлучку -полосочку !
0
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Горожанин22 декабря 2016, 15:28
Спасибо!
0
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