Историческая Казань: Ново-Татарская слобода, где была рабочая сила и формировались ОПГ

Ново-Татарская слобода начала появляться в Казани в начале 18-го века. Если в Старо-Татарской слободе жили достаточно состоятельные люди, то сюда заселялась исключительно беднота. Вместе с Историком Раисом Сулеймановым ProKazan.ru прогулялся по улицам Ново-Татарской слободы.

Импульсом для заселения этой территории стал пожар 1749-го года в Казани. Тогда большая часть города была деревянная, и значительная часть Старо-Татарской слободы сгорела.

- Тогда этим воспользовался казанский архиепископ Лука Канашевич, который отличался использованием насильственных методов крещения, - рассказывает Раис Сулейманов. - Когда татар начали переселять сюда, он занялся строительством церкви на Старо-Татарской слободе.

В 18 веке были заселены территории улиц Мазита Гафури, Меховщиков и Кызыл Татарстан. Поскольку это была бедная часть города, здесь открывалось много ремесленных, кожевенных, меховых мануфактур, и всегда можно было найти рабочую силу.

Центром притяжения были мечети. До революции они не носили названия, а определялись по номерам. Мечеть аль-Марджани была первой, Апанаевская мечеть - второй, Бурнаевская - третьей, Азимовская - пятой, шестой шла мечеть Нурулла, седьмой - Галеевская, восьмой - Голубая...

Мечеть Иске-Таш числилась девятой. По поверью здесь было захоронение воинов казанского ханства. На этом месте и построили Иске-Таш. Позднее деревянное строение снесли и на его месте возвели каменную мечеть с четырехэтажным минаретом. Этой мечети повезло больше, чем остальным. Она не разрушалась, но использовалась сначала как школа, а затем как склад.

По легенде древний камень над могилой свидетельствовал о захоронении воинов в этом месте. Правда в данном случае это, скорее всего, новодел.

Одна из самых старых мечетей Ново-Татарской слободы так называемая “розовая” мечеть 1803 года постройки, возведенная на месте деревянной. Она отличается от других: если обычно построенные русскими архитекторами мечети были выполнены в стиле классического барокко, то здесь минарет выполнен в восточном стиле. В этом здании располагается казанское медресе имени 1000-летия ислама.

Одиннадцатая по счету мечеть “Ак” (т.е. “Белая”, другое название “Новослободская”) в 1929 году была отобрана. Здание мечети было включено в состав фабрики, там были размещены цеха. Сейчас здание хоть и возвращается верующим, но требует реставрации.

На этой же улице в конце 19 века на улице жил Багаутдин Ваисов, известный религиозный деятель, у которого была группа своих последователей - ваисовцы. С одной стороны поддерживали царя Николая II, с другой называли себя “божьими полками” и были воинственными на положении сектантов. В итоге власти решили разгромить ваисовцев, и дом, где жил Багаутдин, был разобран, а сам хозяин отправлен в психушку.

В этой части города активно развивались заводы. Это меховая фабрика “Мелита”, завод ракетных конструкций “Точмаш” и разорившиеся в 90-е годы макаронная и ватная фабрика. До сих пор эта часть города является промышленной. Здесь ходит тяжелая техника, на территории находится множество складов.

Уже в 60-е годы 20-го века здесь активно шло переселение. Обычно людям выдавали квартиры на Горках или на проспекте Ибрагимова.

- Я могу считать себя потомком Ново-Татарской слободы, - говорит Раис Сулейманов. - Мои прабабушка и прадедушка переехали сюда из деревень в 30-е годы 20-го века. В 50-е годы бабушка получила комнату в бараке, в которой вся семья жила до 71-го года.

Здесь пока еще сохранились частные застройки, но их сносят и строят так называемые “шуваловки”. Это те самые малосемейки, над которыми в начале июня посмеялся вице-премьер Игорь Шувалов. Площадь квартир в этом доме около 20 квадратных метров. “Кажется смешным, но люди берут” - сказал чиновник. Тогда Интернет-пользователи предложили вице-премьеру посмеяться над российскими пенсиями, зарплатами, и дорогами.

Знаменитый “казанский феномен”, под которым подразумевалось создание молодежных ОПГ получил свое распространение именно отсюда, с 1976-го года. Все начиналось с того, что бывшие заключенные освобождались и приходили на рабочие окраины Казани. Уголовники появлялись в дворах, собирали мальчишек и привносили криминальную идеологию и ценности в молодежную среду. Таким образом формировалась субкультура, которая распространилась на все части города, а затем и по всему СССР. Появление молодежных ОПГ в криминологии получило название “казанский феномен”.

Фото газеты "Бизнес Онлайн"

В 90-е здесь действовала сильная группировка “Ново-татарские”, возглавляемая криминальным авторитетом Азатом Зариповым. Интересно то, что в 2000-е годы Зарипов стал имамом мечети “Аль-Имам”, построенной в здании бывшего милицейского участка. В прошлом году он приговорен к пожизненному сроку заключения.

В Ново-Татарской слободе сохранилось только одно кладбище. Оно появилось с конца 18 в начале 19-го века. Первая надмогильная плита датируется 1803-м годом. Здесь похоронены Габдулла Тукай, Шигабутдин Марджани, Сибгат Хаким, Туфан Миннулин и другие. Над входом надпись, которую дословно можно перевести так: “Не забывай живых и помни могилы мертвых”.