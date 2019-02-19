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архив ProKazan.ru

Под Казанью три человека погибли в ДТП во время снегопада

Cегодня, 09:51 362 3 Автор: prokazan.ru

Сегодня утром в Верхнеуслонском районе Татарстана во время снегопада в ДТП погибли три человека, об этом сообщили в МВД по РТ.

Предварительно, на 762-м км автодороги Москва – Уфа водитель Reno Duster превысил скорость, выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовой автомобиль Mercedes.

В результате аварии водитель Renault и двое пассажиров от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще один пассажир легкового авто был госпитализирован.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД.

Напомним, сегодня в Татарстане также ожидается метель.

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комментарии

экономист
0
21 февраля 2019
10:06
Усталость за рулём
ace
0
21 февраля 2019
10:23
reno, pego
Горожанин
0
21 февраля 2019
10:26
Какая на хрен усталость. Он на обгон вышел. С превышением скорости.
В ответ на комментарий пользователя
Усталость за рулём
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