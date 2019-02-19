Под Казанью три человека погибли в ДТП во время снегопада

Сегодня утром в Верхнеуслонском районе Татарстана во время снегопада в ДТП погибли три человека, об этом сообщили в МВД по РТ.

Предварительно, на 762-м км автодороги Москва – Уфа водитель Reno Duster превысил скорость, выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовой автомобиль Mercedes.

В результате аварии водитель Renault и двое пассажиров от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще один пассажир легкового авто был госпитализирован.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД.

Напомним, сегодня в Татарстане также ожидается метель.