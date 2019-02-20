Сегодня в Татарстане ожидается метель, об этом говорится в предупреждении синоптиков, распространенном накануне.
Ветер юго-западный умеренный до сильного, местами порывами до 15 м/с. В Казани днем ожидается от 0 до +2 градусов.
Сегодня в Татарстане ожидается метель, об этом говорится в предупреждении синоптиков, распространенном накануне.
Ветер юго-западный умеренный до сильного, местами порывами до 15 м/с. В Казани днем ожидается от 0 до +2 градусов.
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