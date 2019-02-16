ГИБДД: водитель Mazda, насмерть сбивший пешехода во время гонок, был пьян

Стали известны подробности смертельного ДТП во время уличных гонок в Казани в минувшую субботу, выяснилось, что виновный водитель был пьян. Об этом сегодня сообщили в ГИБДД, также фото с места происшествия появились в соцсетях.

Напомним, 16 февраля около 23:30 на Сибирском тракте во время уличных гонок двух иномарок - Opel и Mazda СХ-7, вторая иномарка насмерть сбила 32-летнего пешехода, который шел вдоль дороги в сторону поселка Дербышки.

Водитель скрылся, выяснилось, что он совершил наезд не на своем автомобиле, личность водителя установили через адрес хозяйки Mazda. К тому моменту он застрял в сугробе в поселке Нагорный и позвонил своей подруге, по телефону он также рассказал о произошедшем наезде. Девушка уговорила его сдаться полиции. Водитель оказался пьян.