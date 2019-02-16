В Казани пьяный лихач сбил насмерть пешехода и скрылся с места происшествия

Сегодня в Казани произошло смертельное ДТП по вине пьяного водителя, который устроил гонку на дороге. Об этом сообщил портал Inkazan.ru.

Автомобиль сбил пешехода на Сибирском тракте. Мужчина шел вдоль дороги в сторону поселка Дербышки. Возле перекрестка с улицей Журналистов на него наехала "Мазда". Водитель не стал останавливаться, а поспешил скрыться с места ДТП. Пострадавшего пешехода с тяжелыми травмами повезли в больницу, но по дороге он скончался.

Автомобиль лихача обнаружили в Нагорном. Водителя задержали. По предварительным данным, он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Случившееся объяснил так: гонялся с каким-то автомобилем, поэтому не заметил пешехода на обочине.