Дизайнер Артемий Лебедев о станции «Дубравная»: «Лютейший шлак из тридемакса»

Популярный дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал дизайн станции "Дубравная", которая открылась в прошлом году в Казани, по его словам это лютейший шлак. Об этом он написал в рубрике "Бизнес-линч", где комментирует присланные жителями России фотографии.

- Я не могу поверить своим глазам. Кто-то взял и реально построит лютейший шлак из тридемакса в реальной жизни! Это так круто и одновременно так х…. (плохо - прим.ред.), что чувства переполняют меня, - говорится в подписи под фото.

Напомним, строительство станции велось с 2014 года, ее открытие неоднократно откладывалось, она открылась лишь в августе прошлого года. "Дубравная" стала первой станцией казанского метро, на которой проезд можно будет оплатить на всех турникетах бесконтактной банковской картой или телефоном с технологией PayPass.