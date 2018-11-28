Правительство России отменило знак «Шипы» для автомобилей

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в правилах дорожного движения, сообщила в четверг пресс-служба кабинета министров. Постановление предусматривает отмену знака "Шипы", оформление дорожно-транспортных происшествий (ДТП) по "европротоколу", коррекцию понятия опознавательного знака "Инвалид", уточнение понятия "Пешеход".

Подписанным постановлением отменяется обязанность водителя устанавливать опознавательный знак "Шипы" на механических транспортных средствах, имеющих шипованные шины.

Знак "Шипы" потерял свою актуальность, так как в настоящее время динамические характеристики движения автомобиля в значительной мере определяются другими факторами.

- Таким образом, установка этого знака на современных автомобилях не позволяет другим участникам движения однозначно судить о вероятном характере их движения, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий, - отметили в правительстве.

Напомним, весной МВД России предложило отменить обязанность устанавливать опознавательный знак «Шипы» на заднем стекле автомобилей, имеющих шипованную резину. Говорилось, что знак потерял актуальность, так как характеристики движения автомобиля сейчас в значительной мере зависят от других факторов: конструкции автомобиля, степени его загруженности. Закон поступил на рассмотрение, но так и не был принят.