МВД России предлагает отменить знак «Шипы»

В пояснительной записке ведомства говорится, что знак «Шипы» потерял актуальность

МВД России предлагает отменить обязанность устанавливать опознавательный знак «Шипы» на заднем стекле автомобилей, имеющих шипованную резину. Соответствующий законопроект опубликован на портале нормативных актов, передают «Известия».

Так, в пояснительной записке ведомства говорится, что знак «Шипы» потерял актуальность, так как характеристики движения автомобиля сейчас в значительной мере зависят от других факторов: конструкции автомобиля, степени его загруженности.

Также авторы законопроекта отмечают, что наклейка на заднем стекле может ограничивать обзор с места водителя.

Напомним, с апреля 2017 года за отсутствие знака «Шипы» водителей штрафуют на 500 рублей.