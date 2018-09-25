Казани передали 30 автобусов на природном газе

На сегодня в городе ездят 784 автобуса, в будущем 104 из них будут газовыми

В Казани местным ПАТП передали 30 автобусов "НЕФАЗ" и Lotos, работающих на природном газе, церемония передачи прошла сегодня на площадке у Центра семьи "Казан". При этом до конца года городу будет переданы еще около 70 автобусов.

За счет этих закупок автобусный парк в Казани обновится на 45% и станет самым молодым в России.

- Сначала для нас был приоритетом стандарт "Евро-3", затем "Евро-4", "Евро-5". Теперь газомоторное топливо. 100 автобусов — это первая ласточка. Мы бы хотели переводить на газ и коммунальную технику, такси и как можно больше личного автотранспорта, - заявил мэр города Ильсур Метшин.

По словам Метшина, газомоторное топливо — это "завтрашний день, это экология города", так как 75 процентов загрязнения атмосферного воздуха происходит от автомобилей, а Казань "по насыщенности личным и грузовым транспортом — одна из самых емких".

Один "НЕФАЗ" стоит около 10,5 млн рублей, но казанским ПАТП благодаря субсидиям он обошелся в 5,5 млн рублей, Lotos — в 4,5 млн рублей.

На сегодня в городе ездят 784 автобуса, в будущем 104 из них будут газовыми.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани на ряде маршрутов начали тестировать электробус компании Volgabus. По завершению испытаний будет принято решение, нужно ли закупать такие автобусы в дальнейшем.