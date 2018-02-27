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В Казани по маршрутам пустили электробус

В Казани по маршрутам пустили электробус
16+
Фото: Дамир Абдуллин
Пока в рамках эксперимента

В Казани на ряде маршрутов начали тестировать электробус компании Volgabus, сообщил народный корреспондент Дамир. 

- Электробус испытывался на всех маршрутах КПАТП-9. На 33, 53, 63 и 84, - рассказал казанец.

Испытания проходят уже несколько дней, по их завершению будет принято решение, нужно ли закупать такие автобусы в дальнейшем.

В исполкоме города ProKazan.ru сообщили, что электробусы - это полностью инициатива самого КПАТП.

Отметим, что этот электробус стоит в два раза больше обычных "МАЗов" и "НефАЗов".

Ранее сообщалось, что всего на городских маршрутах Казани работает 840 автобусов, средняя стоимость одного автобуса составляет около 9 млн рублей. При этом электробусы ранее в столице Татарстана на маршрутах запускать не планировали.

A. Nabiullin, 15.08.2018, 16:53
Тэги: Народная новость
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Комментарии

Горожанин15 августа 2018, 17:15
Испытывать нужно в другое время года, не калифорния.
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Горожанин15 августа 2018, 17:18
В ответ на комментарий пользователя
Испытывать нужно в другое время года, не калифорния.
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Вы думаете это работает только в +40?
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Горожанин15 августа 2018, 17:21
А если его водятлы по привычке в лужу загонят, так что салон затопит, током не шибанет?
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Горожанин15 августа 2018, 17:23
он будет ездить только в сухую ясную погоду и в светлое время суток. т.е зимой он будет стоять на приколе
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Горожанин15 августа 2018, 17:26
Аккумуляторы сколько, интересно, стоят и на сколько их хватает при эксплуатации в жару и в мороз, как быстро изнашиваются.
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