В Казани по маршрутам пустили электробус

Пока в рамках эксперимента

В Казани на ряде маршрутов начали тестировать электробус компании Volgabus, сообщил народный корреспондент Дамир.

- Электробус испытывался на всех маршрутах КПАТП-9. На 33, 53, 63 и 84, - рассказал казанец.

Испытания проходят уже несколько дней, по их завершению будет принято решение, нужно ли закупать такие автобусы в дальнейшем.

В исполкоме города ProKazan.ru сообщили, что электробусы - это полностью инициатива самого КПАТП.

Отметим, что этот электробус стоит в два раза больше обычных "МАЗов" и "НефАЗов".

Ранее сообщалось, что всего на городских маршрутах Казани работает 840 автобусов, средняя стоимость одного автобуса составляет около 9 млн рублей. При этом электробусы ранее в столице Татарстана на маршрутах запускать не планировали.