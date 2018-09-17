На дороге по улице Ершова появился провал глубиной в 7,5 метров

В Казани на дороге по улице улице Ершова появилась яма глубиной в 7,5 метров, об этом сообщили очевидцы, в мэрии прокомментировали ее появление.

Яма шириной в 4 метра и глубиной в 7,5 метров появилась из-за провала коллектора 1963 года на сетях канализации. На месте ЧП выехали ремонтные бригады, они выставили ограждение, также было сделано все необходимое, чтобы канализация в данном районе продолжала работать - установлены несколько временных канализационных насосных станций.

Сейчас проводят согласования с рядом служб, чьи линии также проходят на участке: газовые, электросети и другие. В "Метроэлектротрансе", в частности, должны демонтировать троллейбусную контактную сеть.

- После чего МУП "Водоканал" начнет обследование, по итогам которого будет принято решение о технологии ремонта поврежденного участка, - сообщили в мэрии.

По словам казанцев, из-за ямы на данном участке дороги наблюдаются большие пробки.