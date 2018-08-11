Слишком дорогие: в Минтрансе посоветовали снизить цены на платные парковки в Казани

Стоимость платных парковок в Казани не должна превышать 46 рублей в час при полной ее заполняемости, такие данные предоставили в Министерстве транспорта России, формируя проект рекомендаций для регионов.

На сегодня в Казани действуют дифференцированные тарифы от 30 до 70 рублей в зависимости от расположения парковки. Таким образом цены на платных стоянках выше рекомендованного максимума в 1,5 раза.

Для расчета стоимости услуги на парковках в городах России Министерство предлагает использовать единую формулу, где будут учтены коэффициенты назначения паркинга, базовый тариф и длительность стоянки. Тариф для каждого города рассчитывается отдельно с учетом средней заработной платы.