В Татарстане в утреннем ДТП погибли два человека

В Бавлинском районе Татарстана сегодня утром в ДТП погибли 27-летний водитель и 50-летняя пассажирка KIA Spectra, об этом сообщили в ГИБДД.

В 8 часов утра 32-летний водитель KIA Cee’d потерял управление и выехал на полосу встречного движения, где врезался в KIA Spectra. Водитель и пассажирка второй KIA погибли на месте ДТП.

Еще одна пассажирка Spectra, а также водитель и пассажир автомобиля KIA Cee’d получили различные травмы.