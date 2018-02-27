В Казани Mitsubishi насмерть сбила 10-летнюю девочку

ДТП случилось на пешеходном переходе на проспекте Ибрагимова

В Московском районе Казани на проспекте Ибрагимова на нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома №32б водитель Mitsubishi насмерть сбил 10-летнюю девочку, об этом сообщили в МВД по РТ.

Смертельный наезд случился сегодня около 14:00, водитель иномарки на высокой скорости сбил женщину и ее дочь-школьницу.

Девочка от полученных травм скончалась на месте, ее мать госпитализирована с многочисленными травмами

Ведется расследование.