Появилось видео наезда на проспекте Ибрагимова, где насмерть сбили 10-летнюю школьницу

Позже в больнице погибла и мать девочки

В Сети появилось видео смертельного наезда на проспекте Ибрагимова в Казани сегодня днем, где погибла 10-летняя школьница.

Напомним, по предварительным данным, около 14:00 пенсионер на Mitsubishi на нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома №32б не заметил женщину и ее дочь, сбив их на высокой скорости.

Девочка скончалась на месте, женщину госпитализировали с многочисленными травмами, позже она скончалась.