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Появилось видео наезда на проспекте Ибрагимова, где насмерть сбили 10-летнюю школьницу

Появилось видео наезда на проспекте Ибрагимова, где насмерть сбили 10-летнюю школьницу
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Фото: скриншот
Позже в больнице погибла и мать девочки

В Сети появилось видео смертельного наезда на проспекте Ибрагимова в Казани сегодня днем, где погибла 10-летняя школьница.

Напомним, по предварительным данным, около 14:00 пенсионер на Mitsubishi  на нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома №32б не заметил женщину и ее дочь, сбив их на высокой скорости.

Девочка скончалась на месте, женщину госпитализировали с многочисленными травмами, позже она скончалась.

 
A. Nabiullin, 11.09.2018, 16:56
Тэги: ДТП
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Комментарии

Горожанин11 сентября 2018, 16:56
Тварь! Жив0тн0е!>-(Сжечь его вместе с автомобилем!
8
15
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Горожанин11 сентября 2018, 17:03
Там и обзор то хороший, ну как же так братья водители и пешеходы ? Берегите себя и близких. Соболезную погибшим.
0
16
Согласны с автором?
Горожанин11 сентября 2018, 17:04
Мрази на джипах вообще не обращают ни на что внимание. Ни на пешеходов, ни на автомобилистов. Видимо от кредитного джипа самооценка на уровень бога выходит. Только в аду это не поможет
10
19
Согласны с автором?
Горожанин11 сентября 2018, 17:07
такое чувство , что он даже не пытался тормозить
3
32
Согласны с автором?
Горожанин11 сентября 2018, 17:18
Вот же урод! Там по всей улице практически знак 40 стоит! Куда,с....а, гнал?? А по итогу максимум поживет в Пановке 3-4 года или вообще баблом отмажется!
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20
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законопослушный11 сентября 2018, 17:20
по мне, так это естественный отбор. никакого чувства самосохранения
9
16
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Горожанин11 сентября 2018, 17:22
Люди пошли по зебре, ни одна машина не остановилась, все несутся ,а обязаны были пропустить, дождаться когда пройдут.
3
8
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Марсель11 сентября 2018, 17:24
И пешеходам бы не помешало быть повнимательнее на переходах.Ломятся не убедившись и в безопасности перехода.Всякое бывает.Да,они правы; но только уже не живые к сожалению.
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13
Согласны с автором?
Прохожий11 сентября 2018, 17:26
Пенсионер? Бывший гаец или силовик, наверное....
Будет под инфаркт или приступ косить ! плюс амнезия ....
1
18
Согласны с автором?
Горожанин11 сентября 2018, 17:28
В ответ на комментарий пользователя
по мне, так это естественный отбор. никакого чувства самосохранения
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Тут же пример безопасного перехода: девушка в белом шла за ними, посмотрела на дорогу, увидела несущийся джип и не стала дальше шагать под машину (она же права), а остановилась. Соболезнования родным погибших(((
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12
Согласны с автором?
Горожанин11 сентября 2018, 17:40
Водила по-любому отмажется,скажет,что слушал музыку громко,не заметил ,как в случае со скорой.
0
1
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Манштейн11 сентября 2018, 17:44
И снова пенс за рулем. Когда уже в комиссиях на повторное мед. осв. для получения очередного прав врача-геронтолога добавят? Ну не сечет старый хрен дорогу и реакция у него не та, не попрешь ты против биологии и пары тестов, хоть убейся.
2
3
Согласны с автором?
Манштейн11 сентября 2018, 17:48
В ответ на комментарий пользователя
по мне, так это естественный отбор. никакого чувства самосохранения
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Там знак 40 по всему участку, а тут даже дебилу слепому видно, что он куда ощутимее пронесся и даже не заметил. Давно там не ездил, но есть подозрение на вообще нерегулируемый переход. Ну оттормозить он хотя бы ради приличия должен был попытаться.
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6
Согласны с автором?
Горожанин11 сентября 2018, 17:52
Это.последствия после сидения в.кресле главного гибддуна..Который обещал пешеходов сделать бессмертными. Граждане на дорогах много дол..бов и среди водителей и среди пешеходов. А жизнь показала и среди чинуш.Поэтому, будьте внимательны! И как нас учили во времена коммуняк -переходите дорогу место повышенной опасности, только убедившись, что вас пропускают. И переходя убеждайтесь до последнего . Берегите близких, себя и детей.
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4
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Горожанин11 сентября 2018, 17:59
на паджерике обычные пенсионеры не ездят. 100% силовик бывший или чиновник или опгшник. в общем, ВОР !
Лучший комментарий
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45
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Ж11 сентября 2018, 18:00
Бабам права надавали и лошарам , прут как танки на ходу меняя прокладки и музыку слушают на дорогу не смотрят , пешеходы как дауны бросаются под колеса - потому и давят
3
2
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Горожанин11 сентября 2018, 18:16
В ответ на комментарий пользователя
Мрази на джипах вообще не обращают ни на что внимание. Ни на пешеходов, ни на автомобилистов. Видимо от кредитного джипа самооценка на уровень бога выходит. Только в аду это не поможет
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торчёк
0
0
Согласны с автором?
Надин11 сентября 2018, 18:27
В ответ на комментарий пользователя
И снова пенс за рулем. Когда уже в комиссиях на повторное мед. осв. для получения очередного прав врача-геронтолога добавят? Ну не сечет старый хрен дорогу и реакция у него не та, не попрешь ты против биологии и пары тестов, хоть убейся.
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Да там кто бы ни был, не успел бы затормозить - пешеходы ломанулись прямо, так тоже нельзя. Соболезную.
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1
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Горожанин11 сентября 2018, 18:31
На джипе за рулем бабай был 70 летний.ему на даче урожай надо собирать с бабушкой,а не по городу разьезжатся.
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Она11 сентября 2018, 18:34
да блин, они же даже не приостановились перед дорогой. Автомобилист не прав, виноват... но мать сама потащила дочь под колеса, как по квартире идет и по сторонам не смотрит.. там вообще многополосная дорога - во все глаза, переходя дорогу надо смотреть, если первый ряд встал, не значит, что следующий тоже пропускает. Остановить полуторатонную машину с 60 км/ч тоже "на раз" не получиться
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0
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Горожанин11 сентября 2018, 18:35
Откупится и всё. с такими судьями то.
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