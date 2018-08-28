В ДТП под Казанью, где «Ладу» «расплющили» две фуры, погиб настоятель храма ДТП

В ДТП в Зеленодольском районе накануне днем погиб 55-летний настоятель храма Воскресения Христова в селе Старая Тюрлема Козловского района Чувашии, информацию из соцсетей подтвердил источник ProKazan.ru. Всего в столкновении погибли четыре человека.

По данным МВД РТ, около 13:00 вблизи деревни Исаково, где на трассе шли дорожные работы, 41-летний водитель автовоза Scania из Алтайского края не смог остановиться на светофоре из-за отказавших тормозов, в результате протаранив остановившуюся на светофоре "Ладу Ларгус".

- "Лада" столкнулась с остановившейся впереди фурой DAF, а Scania столкнулась с "Пежо 408". В результате на месте происшествия погибли четыре человека из "Лады" - 59-летний водитель, его 59-летняя родственница, священник и его 50-летняя родственница. Еще одну пассажирку - 22-летнюю девушку, доставили в больницу с переломом ноги, - сообщили ProKazan.ru.

МВД ведет расследование смертельного ДТП.