Под Казанью четыре человека погибли в столкновении «Лады» и грузовиков

В Зеленодольском районе Татарстана сегодня около 14:00 в смертельном ДТП погибли четыре человека, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

По предварительным данным, на трассе М7 около деревни Исаково столкнулись "Лада Ларгус" и два грузовика, водитель автовоза не успел затормозить, в результате произошло столновение.

В результате на месте погибли четыре человека, детей среди них не было. ГИБДД ведет расследование происшествия.