В Татарстане на ремонт BMW чиновников потратят свыше 13 млн рублей

В Татарстане на ремонт автомобилей BMW 5-й и 7-й серий, BMW X5 и X6 из бюджета будет потрачено 13,2 млн рублей, тендер объявило хозяйственное управление при кабинете министров РТ.

На гражданско-правовой договор пойдет 500 тыс. рублей, на запчасти — 11,8 млн рублей, на ремонт и техническое обслуживание автомобилей — 2,1 млн рублей. Общее количество ремонтируемых автомобилей не уточняется, все запчасти прописаны поштучно.

У участников аукциона обязаны быть сертификаты, на иномарки можно устанавливать только новые и оригинальные запчасти, авто должны находиться на охраняемой территории, прописан и ряд других требований. Ремонт должен закончиться к 31 декабря.

Напомним, в прошлом году управление делами президента РТ разместило тендер на оказание услуг по ремонту мобильных устройств. Цена вопроса - 300 тысяч рублей (вместе с запчастями - около 700 тысяч). Речь шла о смартфонах Samsung galaxy S6 edge, S7 edge, а также всей линейки продукции Apple.