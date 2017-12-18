Обзор тендеров: ремонт iPhone X чиновников за счет бюджета РТ и свадебная карусель в Челны

Портал ProKazan.ru изучил сайт госзакупок и выбрал самые интересные тендеры недели

Управление делами президента РТ нуждается в ремонте iPhone X

Управление делами президента РТ разместило тендер на оказание услуг по ремонту мобильных устройств. Цена вопроса - 300 тысяч рублей (вместе с запчастями - около 700 тысяч). Речь идет о смартфонах Samsung galaxy S6 edge, S7 edge, а также всей линейки продукции Apple.

Примечательно, что в списке аппаратов, нуждающихся в ремонте, есть и недавно вышедшие iPhone 8 и iPhone X. Судя по перечню запчастей, "десятка" нуждается в замене дисплея, модема, датчика wi-fi, задней камеры и др. Кое-кому понадобилась защитная пленка на экран и зарядное устройство.

Ремонтировать технику будут за счет республиканского бюджета.

На улицы Казани высыпят более 3 килотонн противогололедных реагентов

Комитет внешнего благоустройства, а также администрация районов Казани разместили тендеры на поставку противогололедных реагентов на 2018 год. Название препарата в документах не указывается, сообщается лишь, что в одной грануле будет 4 компонента и один грамм реагента растопит 5 граммов льда. Обойдется он почти в 50 миллионов рублей.

Больше всего рассыпят 1176 тонн в Вахитовском и Приволжском районах, меньше всего реагента попадет на улицы Авиастроительного и Ново-Савиновского районов - "всего" 595 тонн. Всего же в 7 районах города на борьбу с гололедом бросят более 3 тысяч тонн реагента.

"Свадебная карусель" для Набережных Челнов

"Парк культуры и отдыха", расположенный в автограде, разместил тендер на поставку аттракциона за 8 миллионов рублей.

"Свадебная карусель" - это вращающаяся платформа с фигурами лошадей, которые качаются и тоже вращаются вокруг своей оси. На большом круге должны быть установлены следующие фигуры: жеребята, две лошади, карета, колесница, палантин. На среднем круге — слон, лошадь, жеребята. На малом круге — лошадь и жеребята. Одновременно на карусели смогут находиться 39 человек.

На что еще потратят деньги

3 миллиона - на капитальный ремонт сквера-мемориала, посвященного памяти железнодорожников, павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Он расположен на улице Бирюзовая в Юдино.

3 миллиона - на организацию официальных приемов делегаций для нужд Управления делами Президента Республики Татарстан.

5,7 миллиона - на проживание волонтеров чемпионата мира 2018 года в Деревне Универсиады.

472 миллиона - на аренду "Восточного". Не космодрома, а полигона твердых бытовых отходов.

2,6 миллиона - на оказание услуг по не допущение самовольного оставления иностранными гражданами и лицами без гражданства территории Центра временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению, либо депортации за пределы Российской Федерации, находящихся там по решению суда.