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К ЧМ-2018 в Казани закупят 200 новых автобусов

К ЧМ-2018 в Казани закупят 200 новых автобусов
16+
Фото: архив ProKazan.ru
На это потратят 1,8 млрд рублей

К ЧМ по футболу в Казани закупят 200 новых автобусов, об этом рассказал сегодня председатель комитета по транспорту Айдар Абдулхаков на заседании городской Комиссии по безопасности движения. На это по лизинговым договорам потратят 1,8 млрд рублей.

По словам Абдулхакова, сейчас в городе ездят автобусы 2007-2008 годов производства, они имеют пробег больше 1 миллиона километров и нет большого смысла вкладываться в их ремонт.

Всего на городских маршрутах Казани работает 840 автобусов, средняя стоимость одного автобуса составляет около 9 млн рублей

При этом электробусов в столице Татарстана на маршрутах пока не будет.

- Электробус стоит 28 миллионов рублей, а федеральный бюджет дает 7 миллионов, и сумма все равно остается неподъемной, - отметил Абдулхаков, передает "Бизнес Online".

Напомним, в этом году году в Казани собираются изменить маршрутную сеть. Необходимость в ее разработке обусловлена изменением федерального законодательства, а также активным развитием Казани. В частности, за последние годы в городе, преимущественно, на окраинах, были построены десятки новых ЖК, а на дорогах увеличилось количество автотранспорта. 

N. Vildanov, 15.02.2018, 14:11
Тэги: Красный автобус
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Комментарии

Горожанин15 февраля 2018, 14:24
15 Россия 0 1 4 5
7
0
Согласны с автором?
Горожанин15 февраля 2018, 14:34
Нагрузка побольше будет в Чм, да и потом они пригодятся, многие уже нужно заменять
1
8
Согласны с автором?
Горожанин15 февраля 2018, 14:37
[***]
0
1
Согласны с автором?
Я15 февраля 2018, 14:47
Эхх, электробус хочу
2
1
Согласны с автором?
киллер15 февраля 2018, 14:50
Опять красные будут
0
4
Согласны с автором?
Горожанин15 февраля 2018, 15:11
9 лямов 1 автобус. А не дох ли??? Половина по карманам?
2
10
Согласны с автором?
Горожанин15 февраля 2018, 15:14
А нельзя ли других автобусов закупить?

А то эти НЕФАЗы как автозаки-скотовозки.
Вот помнится в 90-е Мерсы автобусы ходили...
7
10
Согласны с автором?
Горожанин15 февраля 2018, 15:28
Потом, чтобы "отбить" вложенные деньги, начнут плакаться о необходимости повышения стоимости проезда
Лучший комментарий
1
18
Согласны с автором?
Горожанин15 февраля 2018, 15:29
В ответ на комментарий пользователя
9 лямов 1 автобус. А не дох ли??? Половина по карманам?
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Нет, вполне приемлемая сумма для автобуса, даже меньше средней цены.
2
5
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Горожанин15 февраля 2018, 15:29
Еще бы адекватных водителей к этим автобусам закупили.
1
14
Согласны с автором?
Горожанин15 февраля 2018, 15:34
В ответ на комментарий пользователя
А нельзя ли других автобусов закупить?

А то эти НЕФАЗы как автозаки-скотовозки.
Вот помнится в 90-е Мерсы автобусы ходили...
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Да помню ходили, но и они не были супер удобными. Мерседес лишь название...под конец они были очень убитыми.
1
5
Согласны с автором?
Горожанин15 февраля 2018, 15:37
В ответ на комментарий пользователя
А нельзя ли других автобусов закупить?

А то эти НЕФАЗы как автозаки-скотовозки.
Вот помнится в 90-е Мерсы автобусы ходили...
Развернуть
Это которые Сникерсами называли. Как же помним, после 30тыс. их колбасило при 40кмч. Успокоители у них летели как семечки.
0
1
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Горожанин15 февраля 2018, 15:37
Фактор внезапности очень опасен. Когда кругом снег снег снег и от света солнечного белым бело. Мухаметзянов икрам день вывода войск из Афганистана.
3
0
Согласны с автором?
Алекс15 февраля 2018, 15:47
Опять пошел отмывать денег , в Подмосковье этим зам губернатора занимался миллиардером стал уехал во Францию
2
4
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Горожанин15 февраля 2018, 15:52
В ответ на комментарий пользователя
9 лямов 1 автобус. А не дох ли??? Половина по карманам?
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я даже знаю, через кого будут закупаться:-P Ильсурка только рад будет
2
5
Согласны с автором?
Горожанин15 февраля 2018, 15:53
В ответ на комментарий пользователя
Да помню ходили, но и они не были супер удобными. Мерседес лишь название...под конец они были очень убитыми.
Развернуть
ну так время не стоит на месте.
новые линейки иноавтобусов очень хороши.
Ну,можно и ХЭНДЕ закупить,тоже хорошие автобусы.
ну не могут в России авто делать!!!
1
2
Согласны с автором?
Нет Маразму15 февраля 2018, 15:56
Автобусы вы купите, но не купите водителей сперва уронили профессию, и теперь имеем что имеем. Неадекватных водителей в месте с их руководством автобусных автопарков, которые вынуждены работать в тех условиях которые сформулировало неадекватное управление пассажирскими перевозками .
0
10
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Горожанин15 февраля 2018, 16:28
В ответ на комментарий пользователя
Потом, чтобы "отбить" вложенные деньги, начнут плакаться о необходимости повышения стоимости проезда
Развернуть
проезд сделать 150 рублей.
4
2
Согласны с автором?
Горожанка15 февраля 2018, 16:29
Только не НЕФАЗы пожалуйста!!!! честное слово адская машина:
зимой холодно -сквозит и печки не греют, летом душно-форточки не помогают. местами тесные не протолкнуться.
скользкие полы, да еще прогнившие,
ненавистные ступеньки, МАЗ же смогли сделать без этажей.
Ручки слишком высоко установлены, пока держищься рука затекает.
ЖЕЛТЫЕ ГАРМОШКИ из 90-х даже лучше были
2
4
Согласны с автором?
Горожанин15 февраля 2018, 16:47
На 43 маршруте необходимо срочно поменять автобусы там китайские ХАЙГЕРЫ до сих пор ездят!
0
3
Согласны с автором?
Горожанин15 февраля 2018, 16:54
В ответ на комментарий пользователя
Да, да, я в курсе!!!!
0
1
Согласны с автором?
Горожанин15 февраля 2018, 16:55
В ответ на комментарий пользователя
ну так время не стоит на месте.
новые линейки иноавтобусов очень хороши.
Ну,можно и ХЭНДЕ закупить,тоже хорошие автобусы.
ну не могут в России авто делать!!!
Развернуть
Ну так они далеко не 9 млн Стоить будут, раза в 3 дороже. Как и обслуживание данной техники.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин15 февраля 2018, 16:59
В ответ на комментарий пользователя
Ну так они далеко не 9 млн Стоить будут, раза в 3 дороже. Как и обслуживание данной техники.
Развернуть
Как говорил сталин :"лучше меньше-да лучше"
1
3
Согласны с автором?
Горожанин15 февраля 2018, 17:02
В ответ на комментарий пользователя
Как говорил сталин :"лучше меньше-да лучше"
Развернуть
Это Ленин писал, статья такая у него была)
0
1
Согласны с автором?
Роман15 февраля 2018, 17:08
Купите IVECO, как в Европе, удобные автобусы во всех отношениях
2
2
Согласны с автором?
Горожанин15 февраля 2018, 17:14
В ответ на комментарий пользователя
Купите IVECO, как в Европе, удобные автобусы во всех отношениях
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Ивеко примерно 14 млн.
1
1
Согласны с автором?
Ол15 февраля 2018, 17:58
Пазики купят для ноющих которым мерещится отмыв денег и т.д. и т.п
1
0
Согласны с автором?
Горожанин15 февраля 2018, 18:21
1 Германия 9 2 4
2 Норвегия 6 7 4
15 Россия 0 1 4
ВЕСЬ МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ
0
2
Согласны с автором?
Горожанин15 февраля 2018, 18:22
В ответ на комментарий пользователя
9 лямов 1 автобус. А не дох ли??? Половина по карманам?
Развернуть
4,5 ляма автобус, 4,5 ляма новый жып кое кому ))))
2
1
Согласны с автором?
Горожанин15 февраля 2018, 18:24
В ответ на комментарий пользователя
Пазики купят для ноющих которым мерещится отмыв денег и т.д. и т.п
Развернуть
Пазики во многих городах Россий. И это не малые города. Вопрос не в модели баса, а в цене билета при проезде в этой колеснице.
1
1
Согласны с автором?
Горожанин15 февраля 2018, 18:36
В ответ на комментарий пользователя
Только не НЕФАЗы пожалуйста!!!! честное слово адская машина:
зимой холодно -сквозит и печки не греют, летом душно-форточки не помогают. местами тесные не протолкнуться.
скользкие полы, да еще прогнившие,
ненавистные ступеньки, МАЗ же смогли сделать без этажей.
Ручки слишком высоко установлены, пока держищься рука затекает.
ЖЕЛТЫЕ ГАРМОШКИ из 90-х даже лучше были
Развернуть
Фишка в том что: НЕ ПРОЕКТИРУЮЩИЕ ЭТИ ШЕДЕВРЫ, НИ ЗАКАЗЫВАЮЩИЕ ИХ ДЛЯ ГОРОЖАН!!! САМИ НА ЭТИХ ЧУДО-КОЛЕСНИЦАХ, ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ЕЗДЯТ. РАЗОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ - НЕ В СЧЁТ. Как только представители горожан (от реальных пользователей этих автобусов) сами на заводе выскажут варианты необходимых улучшения для этой техники - нарекания и претензия по качеству местных автобусов исчезнут сами собой. Хотя бы основные.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин15 февраля 2018, 19:16
В ответ на комментарий пользователя
Потом, чтобы "отбить" вложенные деньги, начнут плакаться о необходимости повышения стоимости проезда
Развернуть
возможно, а как по другому работать? Автобусы не дешевые, а обновить нужно. Старым уже по 10 лет. Это много для ОТ.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин15 февраля 2018, 19:17
В ответ на комментарий пользователя
4,5 ляма автобус, 4,5 ляма новый жып кое кому ))))
Развернуть
А почему он должен дешевле стоить то? Найдите дешевле, покажите
0
1
Согласны с автором?
Горожанин15 февраля 2018, 19:17
В ответ на комментарий пользователя
Купите IVECO, как в Европе, удобные автобусы во всех отношениях
Развернуть
Это выйдет еще дороже, поэтому не стоит. Но обновить автопарк нужно в любом случае
0
1
Согласны с автором?
Горожанин15 февраля 2018, 19:21
В ответ на комментарий пользователя
На 43 маршруте необходимо срочно поменять автобусы там китайские ХАЙГЕРЫ до сих пор ездят!
Развернуть
поменяют, только в комментариях критиканы проснулись. Их , видимо, устраивают старые, а новые думают за 10 000 р должны продавать
0
1
Согласны с автором?
Горожанин15 февраля 2018, 19:21
В ответ на комментарий пользователя
ну так время не стоит на месте.
новые линейки иноавтобусов очень хороши.
Ну,можно и ХЭНДЕ закупить,тоже хорошие автобусы.
ну не могут в России авто делать!!!
Развернуть
Дело то в цене! Тут уже разнылись юные бухгалтеры, которые понятия не имеют сколько стоит автобус, но уже критикуют
0
1
Согласны с автором?

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