К ЧМ-2018 в Казани закупят 200 новых автобусов

На это потратят 1,8 млрд рублей

К ЧМ по футболу в Казани закупят 200 новых автобусов, об этом рассказал сегодня председатель комитета по транспорту Айдар Абдулхаков на заседании городской Комиссии по безопасности движения. На это по лизинговым договорам потратят 1,8 млрд рублей.

По словам Абдулхакова, сейчас в городе ездят автобусы 2007-2008 годов производства, они имеют пробег больше 1 миллиона километров и нет большого смысла вкладываться в их ремонт.

Всего на городских маршрутах Казани работает 840 автобусов, средняя стоимость одного автобуса составляет около 9 млн рублей

При этом электробусов в столице Татарстана на маршрутах пока не будет.

- Электробус стоит 28 миллионов рублей, а федеральный бюджет дает 7 миллионов, и сумма все равно остается неподъемной, - отметил Абдулхаков, передает "Бизнес Online".

Напомним, в этом году году в Казани собираются изменить маршрутную сеть. Необходимость в ее разработке обусловлена изменением федерального законодательства, а также активным развитием Казани. В частности, за последние годы в городе, преимущественно, на окраинах, были построены десятки новых ЖК, а на дорогах увеличилось количество автотранспорта.