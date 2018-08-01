МВД решило, как будет объединять площадку и «город» в экзамене на права

МВД России разработало проект постановления правительства, в котором предлагается объединить проведение экзамена на получение водительских прав на площадке и на улицах города. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ.

- Проектом постановления вносятся изменения в части исключения проведения в экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции проверки первоначальных навыков управления автотранспортными средствами на закрытых площадках с одновременным включением проверки указанных навыков в практический экзамен в условиях дорожного движения, - сообщили в министерстве.

При этом практический экзамен на управление мототранспортом будет по-прежнему проводиться на закрытых площадках. В случае невозможности выполнения элементов специальных маневров мотоциклисты будут сдавать их на участках дорог или территорий, ограниченных для движения транспорта и пешеходов.

Как пояснили в пресс-центре МВД, в целях подготовки экзаменационных подразделений Госавтоинспекции автошкол к изменениям порядка проведения экзаменов и учебной езды предусмотрен отложенный срок вступления в силу проекта постановления, составляющий 6 месяцев со дня его официального опубликования.