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Метшин посмотрел, как восстанавливают самую «убитую» дорогу Казани

Метшин посмотрел, как восстанавливают самую "убитую" дорогу Казани
16+
Фото: kzn.ru

Мэр Казани Ильсур Метшин побывал сегодня на улице Магистральная, которая ранее была признана самой "убитой" в городе, об этом сообщается на официальном портале мэрии.

Улица Магистральная голосованием на сайте "Народный контроль" была признана самой "убитой" дорогой города, ранее в одной из выбоин с водой появилось "кресло мэра". Яма была настолько велика, что в нее спокойно поместилось большое мягкое кресло.

- Вопрос об этой дороге давно поднимали и промышленные предприятия, и жители. Но перед нами всегда стоит выбор: ремонтировать дорогу в районе, где живут 5 тысяч жителей или 50 тысяч. В такой ситуации мы всегда вынуждены будем делать выбор в пользу людей, а здесь все-таки преимущественно промышленная зона, - заявил сегодня Метшин.

Данную улицу не ремонтировали более 20 лет, при этом каждый год здесь заделывали ямы, но вскоре появлялись новые. Это было связано с неисправностью водопроводных сетей. Старый водопровод прорывало, улицу затопляло.

В прошлом году было решено отремонтировать ее, на это из бюджета Татарстана потратят 622,8 млн рублей. Сейчас дорога отремонтирована почти на 70 процентов, при этом если раньше дорога была узкая, местами семиметровая, то сейчас она доходит шириной до 14 метров.

Планируется, что ремонт завершится в начале декабря.

N. Vildanov, 01.08.2018, 12:32
Тэги: Дороги
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Комментарии

Капрал Билл Тейлор01 августа 2018, 12:46
Надо ремонтировать с мозгами. И тогда долго послужит. И ливнёвки сделать. А то как дождь, вся техническая затоплена, Магистральная затоплена. Я сколько раз плевал и разворачивался обратно. Там, даже сам поедешь аккуратно и обязательно шизоид на КамАЗе обгонит и волной зальёт. И лучше не асфальт, а бетон. Нагрузки очень большие на полотно.
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Горожанин01 августа 2018, 12:47
Так то все эти 50000 жителей работают в этой промзоне.
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Горожанин01 августа 2018, 12:56
надо метшину там жилье купить и чтоб каждый день по 3-4 раза ездил на работу и обед. вот тогда бы понял все прелести . а то кататься на боровые по накатанной все могут. а вот там где нет дорог пусть попробует
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