Мэрия: на самой «убитой» дороге Казани был проведен ремонт, но это не помогло

Капитальный ремонт улицы Магистральная собираются провести в следующем году

В Казани на улице Магистральная, которая голосованием на сайте "Народный контроль" была признана самой "убитой" дорогой города, в прошлом году прошел ремонт, но должного эффекта он не дал, об этом сегодня на совещании в мэрии сообщил председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

- Из-за неудовлетворительного состояния проезжей части в текущем году не согласован паспорт дорожной безопасности движения школьного маршрута, проходящего по данному участку. Для поддержания улицы в проезжем состоянии в 2016 году на ней был проведен ямочный ремонт, но из-за крайней неудовлетворительности состояния дороги длительного эффекта это не дало, – рассказал Куляжев.

На данной улице был обнаружен полный износ сетей ливневой канализации.

- С учетом высокой интенсивности движения легкового и грузового транспорта по улице Магистральная помимо ремонта ливневых сетей на данном участке требуется обустройство усиленной конструкции дорожной одежды, – сообщил чиновник.

В этом году на данной улице проведут ямочный ремонт, капитальный ремонт собираются провести в следующем году. Отметим, ранее на улице Магистральная в одной из выбоин с водой появилось "кресло мэра". Яма настолько велика, что в нее спокойно поместилось большое мягкое кресло.

При этом расходы на ремонт дорог Казани в 2017 году выросли практически в 2,5 раза — с 2,5 млрд до 6,1 млрд рублей. По словам Куляжева, "это рекордная сумма".

Запланированные работы выполнены на 80%, всего до конца года обновят более 3 млн кв. м асфальта. Это 175 дорог (в том числе 21 поселковая и 7 проездов к садовым обществам). За счет дополнительных средств в этом году запланирован ремонт 100 участков дорог с наибольшим антирейтингом.