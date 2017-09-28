Финансовый эксперт о стоимости бензина после снижения акцизов: «Малоэффективно»

Cнижение акцизов просто предотвратит дальнейшее повышение цены

За последние недели в Татарстане, как и по всей России, выросла стоимость бензина, к примеру, стоимость топлива популярных марок Аи-92 и Аи-95 в России выросла на 63 копейки и достигла 40 рублей и 42,81 рубля за литр соответственно.

Финансовый эксперт Наталья Мильчакова, замдиректора аналитического департамента "Альпари", прокомментировала рост цен, а также возможное их снижение в связи с уменьшением акцизов.

По ее словам, рост цен на бензин влияет на все сферы потребительского рынка и розничную торговлю, так как затраты на транспортировку товаров являются важной составляющей в этих отраслях, на сектор услуг, строительство, на многие виды обрабатывающей промышленности.

- Однако мы не считаем, что рост цен на бензин является поводом для паники, хотя, безусловно, всем нам от роста цен не слишком комфортно. Приведу один пример. По данным Росстата, в период с 15 по 21 мая рост инфляции потребительских цен составил 0.1%, а средняя цена на автомобильный бензин за этот же период выросла на 1.8%. Понятно, что потребительские цены реагируют на повышение цены на бензин с определенным лагом. Тем не менее, с начала года бензин подорожал примерно на 1.2%, а инфляция потребительских цен выросла на 1.5%. Бензин стал одним из драйверов роста инфляции, однако, в текущих условиях он не столько генерирует сам по себе высокие цены на продукты питания и иные потребительские товары, сколько не позволяет инфляции существенно замедлиться, - рассказала Наталья Мильчакова.

При этом возможное снижение акцизов на бензин с 1 июля будет малоэффективным.

- Розничный рынок бензина уже достиг определенного ценового уровня, и снижение акцизов просто предотвратит дальнейшее повышение цены, но снижение цены представляется маловероятным. Кроме того, цена на нефть повышается, вероятно, что уже совсем скоро мы увидим цену в $80 за баррель, и в этих условиях сложно ожидать, что цены на бензин будут падать, - рассказала ProKazan.ru Наталья Мильчакова.