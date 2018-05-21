В России могут снизить акцизы на бензин

Такие меры помогут сдержать рост цен на топливо

В России с 1 июля могут снизить акцизы на бензин и дизельное топливо. Такое поручение дало правительство минфину РФ, передает ТАСС.

Так, акцизы за тонну бензина планируют снизить на 3 тыс рублей и на 2 тыс рублей за тонну на дизель. Отмечается, что такие меры помогут сдержать рост цен на топливо.

Кстати, только за неделю цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 в России выросли на 63 копейки и достигли 40 рублей и 42,81 рубля за литр соответственно.