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В России могут снизить акцизы на бензин

В России могут снизить акцизы на бензин
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Фото: из архива ProKazan.ru
Такие меры помогут сдержать рост цен на топливо

В России с 1 июля могут снизить акцизы на бензин и дизельное топливо. Такое поручение дало правительство минфину РФ, передает ТАСС.

Так, акцизы за тонну бензина планируют снизить на 3 тыс рублей и на 2 тыс рублей за тонну на дизель. Отмечается, что такие меры помогут сдержать рост цен на топливо.

Кстати, только за неделю цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 в России выросли на 63 копейки и достигли 40 рублей и 42,81 рубля за литр соответственно.

Люция Кашапова, 23.05.2018, 08:19
Тэги: Авторынок
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Комментарии

Горожанин23 мая 2018, 08:36
Обещаю обещать!!!
0
7
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Горожанин23 мая 2018, 08:37
Лучший анекдот в России. Цена на бензин упала!:-D
0
9
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Марсель23 мая 2018, 08:38
Пиз..болы.Опять сегодня бензин подорожал.Сделайте сражу 50 р за литр.А потом 20 коп скиньте и кричите на всю страну цену снизили.Мрази.>-(
Лучший комментарий
0
30
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Горожанин23 мая 2018, 08:41
обещать, не значит жениться
0
5
Согласны с автором?
Горожанин23 мая 2018, 08:46
Тупая власть
1
10
Согласны с автором?
Горожанин23 мая 2018, 09:03
Вспомним как все происходило :)

Максимальная цена нефти сорта WTI (Light Sweet) была достигнута 11 июля 2008 года, превысив 147 долларов за баррель
курс доллара 11.07.2008 - 23,4363
147*23.44=3445.68
Сейчас - нефть 80$ курс доллара - 61.20
80*61.20=4896

т.е цена нефти выросла примерно на 42%

Бензин 92 в июле 2008 стоил примерно 23 руб
Сейчас 92 бензин - 39.20-39.90
По сравнению с июлем 2008 на 74%.
Вывод - при росте бензина на 42% - бензин вырос на 74%. Парадокс России

Как менялась цена на бензин
https://www.vedomosti.ru/finance/gallery/2006/08/08/kak-menyalis-ceny-na-benzin#/galleries/140737491008210/normal/14
0
13
Согласны с автором?
Горожанин23 мая 2018, 09:04
"такие меры помогут сдержать рост цен на топливо" в переводе с официального это означает, что цены будут расти, но не так быстро.
0
5
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Горожанин23 мая 2018, 09:05
хочу октябрь 1999 г.
0
7
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Горожанин23 мая 2018, 09:11
Зато у нас проводятся чемпионаты мира!!! Гоу гоу нищий народ и олигархия, это только начало айсберга, дальше повышение пенсионного возраста поэтапно в течение 10 лет это 63 года для женщин и 65 для мужчин! Держитесь за кого голосовали то получайте!!! За "стабильность". У нас будет мощный рывок в нищету!!!
0
6
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Горожанин23 мая 2018, 09:11
полтинник будет уже летом
0
1
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Горожанин23 мая 2018, 09:20
Итак, пункт №1: в 2004-м году каждый житель страны будет платить за тепло и электроэнергию вдвое меньше, чем сейчас.
Пункт №2: в 2005-м году каждый гражданин будет получать свою долю от использования российских природных богатств.
Пункт №3: у каждого будет работа по профессии
Пункт №4. В 2008 году каждая семья будет иметь собственное благоустроенное жилье.
Пункт №5. К 2008 году Чечня и Северный Кавказ станут туристической Меккой России.
Пункт №6. Завершение строительства крупных транспортных магистралей к 2010-му году.
Пункт №7. До 2017-го года Россия станет лидером мировой политики и экономики.
Кто обещал? Помните?
0
3
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Горожанин23 мая 2018, 09:23
нет слов просто, зато долги другим странам прощаем, денег ведь много у нас, и все "счастливы"(((((
0
0
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Горожанин23 мая 2018, 09:25
Опять вешают лапшу на уши.
0
1
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Горожанин23 мая 2018, 09:31
В ответ на комментарий пользователя
Пиз..болы.Опять сегодня бензин подорожал.Сделайте сражу 50 р за литр.А потом 20 коп скиньте и кричите на всю страну цену снизили.Мрази.>-(
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Сидим на нефти, а цены ростут
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