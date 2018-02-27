ГИБДД Казани сегодня будет ловить тех, кто не уступает «скорой»

ГИБДД Казани сегодня проведет рейд, в ходе которого проверит, как водители уступают дорогу машине скорой помощи со спецсигналами. Об этом сообщили в отделе пропаганды ведомства.

Весь день сотрудники ГИБДД будут искать водителей, которые не предоставили преимущество в движении автомобилям спецслужб. Нарушителям грозит штраф в размере 500 рублей или лишение права управления транспортным средством сроком от одного до трех месяцев.

Напомним, в ходе аналогичного рейда прошлой осенью за 40 минут рейда были наказаны 3 водителя. Всего в Казани в прошлом году прошло 17 рейдов, во время которых задержали 76 водителей.