В Казани прошел рейд по поиску водителей, не пропускающих авто со спецсигналами

В Казани накануне прошел рейд ГИБДД, в ходе которого проверяли, как водители уступают дорогу автомобилю МЧС со спецсигналами, за 40 минут рейда были наказаны 3 водителя. Об этом сообщает телеканал "Татарстан 24".

Наказанные водители с наказанием, впрочем, не согласились.

- Я ушел налево, потом пропустил - вам показалось этого мало, - заявил один из остановленных водителей.

Всего в Казани в этом году прошло 17 рейдов, во время которых задержали 76 водителей.

Напомним, водителям за это нарушение грозит штраф в размере 500 рублей или лишение права управления транспортным средством сроком от одного до трех месяцев.