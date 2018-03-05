Виновник смертельного ДТП с участием депутата Госсовета Татарстана ездил без прав

От полученных травм он скончался на месте

62-летний водитель "Лады Приора", который столкнулся со служебной Audi А8L 55-летнего депутата Госсовета РТ и главы МУП "Метроэлектротранс" Асфана Галявова, был за рулем без водительских прав, он был лишен их еще в 2017 году за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Всего за последние 2 года у него было четыре штрафа, в том числе один неоплаченный, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

По предварительным данным, 3 марта в 18:50 на трассе из Казани в сторону Боровое Матюшино водитель "Лады", работающий в Республиканской психолого-медико-педагогической консультации, на высокой скорости выехал на полосу встречного движения, где по касательной сначала столкнулся со встречной KIA Sorento, а затем лоб в лоб с Audi, за рулем которой сидел Галявов.

- В результате ДТП на месте погиб водитель "Лады", в Audi Галявов и две его пассажирки 33 и 36 лет, также работающие в "Метроэлектротранс", получили травмы, ударившись головами в салоне. После оказания медицинской помощи они отпущены из РКБ домой, - сообщили ProKazan.ru.

Сейчас расследованием смертельного происшествия занимается МВД.