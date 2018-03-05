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Виновник смертельного ДТП с участием депутата Госсовета Татарстана ездил без прав

Виновник смертельного ДТП с участием депутата Госсовета Татарстана ездил без прав
16+
Фото: соцсети
От полученных травм он скончался на месте

62-летний водитель "Лады Приора", который столкнулся со служебной Audi А8L 55-летнего депутата Госсовета РТ и главы МУП "Метроэлектротранс" Асфана Галявова, был за рулем без водительских прав, он был лишен их еще в 2017 году за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Всего за последние 2 года у него было четыре штрафа, в том числе один неоплаченный, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

По предварительным данным, 3 марта в 18:50 на трассе из Казани в сторону Боровое Матюшино водитель "Лады", работающий в Республиканской психолого-медико-педагогической консультации, на высокой скорости выехал на полосу встречного движения, где по касательной сначала столкнулся со встречной KIA Sorento, а затем лоб в лоб с Audi, за рулем которой сидел Галявов.

- В результате ДТП на месте погиб водитель "Лады", в Audi Галявов и две его пассажирки 33 и 36 лет, также работающие в "Метроэлектротранс", получили травмы, ударившись головами в салоне. После оказания медицинской помощи они отпущены из РКБ домой, - сообщили ProKazan.ru. 

Сейчас расследованием смертельного происшествия занимается МВД.

 
A. Nabiullin, 05.03.2018, 13:43
Тэги: ДТП
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Комментарии

Горожанин05 марта 2018, 14:04
Ну кто бы сомневался..... B-| Мертвые сраму не имут.
6
70
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Горожанин05 марта 2018, 14:05
Можно на него еще десяток висяков повесить
4
64
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Горожанин05 марта 2018, 14:05
Столкнулся со встечной )мужчина или женщина была все таки? Работники муп а )))в субботу вечером! !!)))домой подвозил наверно :-D
Лучший комментарий
3
94
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Горожанин05 марта 2018, 14:19
Можно здесь сколь угодно долго пытаться представить как все было на самом деле. Только этого никто кроме очевидцев не скажет. Так что лучше оставить это занятие неблагодарное. Кто в кого?! Как бабы на скамейке у подъезда.
7
14
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Toby Halicki05 марта 2018, 14:34
62 года и гонщик? Они не доживают до такого возраста.Количество штрафов мизер. Большинство проверок на трезвость -по утрам на похмелье, такие водилы не опасны для дорог, а ментам фиолетово: у них как при советах план. А засветившийся в дтп - фрукт для всех не светящийся, хотя всё на поверхности: 170 лямом за три скоростных трамвая - всего лишь одна строчка из многомиллиардного постоянного бюджета на весь электро и не электро муниципальный транспорт возле которого он греется. Я знаю где он обналивает.
6
51
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Горожанин05 марта 2018, 14:51
В ответ на комментарий пользователя
62 года и гонщик? Они не доживают до такого возраста.Количество штрафов мизер. Большинство проверок на трезвость -по утрам на похмелье, такие водилы не опасны для дорог, а ментам фиолетово: у них как при советах план. А засветившийся в дтп - фрукт для всех не светящийся, хотя всё на поверхности: 170 лямом за три скоростных трамвая - всего лишь одна строчка из многомиллиардного постоянного бюджета на весь электро и не электро муниципальный транспорт возле которого он греется. Я знаю где он обналивает.
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Чувак без прав ездил, а ты тут насочинял!!
11
7
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 14:54
В ответ на комментарий пользователя
62 года и гонщик? Они не доживают до такого возраста.Количество штрафов мизер. Большинство проверок на трезвость -по утрам на похмелье, такие водилы не опасны для дорог, а ментам фиолетово: у них как при советах план. А засветившийся в дтп - фрукт для всех не светящийся, хотя всё на поверхности: 170 лямом за три скоростных трамвая - всего лишь одна строчка из многомиллиардного постоянного бюджета на весь электро и не электро муниципальный транспорт возле которого он греется. Я знаю где он обналивает.
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Бывают исключения. А Соренто тоже Галявов задел?
4
6
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 14:58
что за сотрудницы 33 и 36 лет. работу на дому выполняли.?
0
55
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 14:59
В ответ на комментарий пользователя
что за сотрудницы 33 и 36 лет. работу на дому выполняли.?
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Менуэт
0
45
Согласны с автором?
Ага05 марта 2018, 15:01
В ответ на комментарий пользователя
Миллионы Галявова к делу не относятся. А про похмелье и возраст вовсе ваши домыслы.
А если все так и было? -
"выехал на полосу встречного движения, где по касательной сначала столкнулся со встречной KIA Sorento, а затем лоб в лоб с Audi".

А если бы в вас такой бухарик в лоб приехал? Я не понимаю, в чем вина Галявова в данном случае (если допустить, что оглашенные факты по ДТП правдивы). В том, что он ехал на машине которая не дала убить его и пассажиров?
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Всё дело в том, что пипл открыто ненавидит правительственную кодлу. А тут такой повод - ехал с ....ядями, попал в ДТП со смертельным исходом.
1
47
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Горожанин05 марта 2018, 15:04
Сразу с двумя сотрудницами? ))) силен) а чего они головами то поударялись, без ремешков были? В тачке продолжалось начатое на даче совещание? )))
1
42
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Горожанин05 марта 2018, 15:05
О, галявов со шлёндрами ехал:-D
0
40
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Горожанина05 марта 2018, 15:06
Депутат н и к о г д а не виноват,кто бы сомневался?!....
0
32
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Горожанин05 марта 2018, 15:06
В ответ на комментарий пользователя
Бывают исключения. А Соренто тоже Галявов задел?
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Соренто попал в замес и запросто может подтверждать офф. версию, ибо за это ему например пообещали быстро починить машину. А если будут разбирательства, он еще год бабок не увидит от страховой.
1
21
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Горожанин05 марта 2018, 15:08
В ответ на комментарий пользователя
62 года и гонщик? Они не доживают до такого возраста.Количество штрафов мизер. Большинство проверок на трезвость -по утрам на похмелье, такие водилы не опасны для дорог, а ментам фиолетово: у них как при советах план. А засветившийся в дтп - фрукт для всех не светящийся, хотя всё на поверхности: 170 лямом за три скоростных трамвая - всего лишь одна строчка из многомиллиардного постоянного бюджета на весь электро и не электро муниципальный транспорт возле которого он греется. Я знаю где он обналивает.
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Бесправника не выгораживай. Отказался - значит был пьян. И ехал за рулем без прав. Так что хорош тоже гусь был. Но вот что-то мне подсказывает, что в данном ДТП он не виновен
8
19
Согласны с автором?
Toby Halicki05 марта 2018, 15:31
В ответ на комментарий пользователя
Миллионы Галявова к делу не относятся. А про похмелье и возраст вовсе ваши домыслы.
А если все так и было? -
"выехал на полосу встречного движения, где по касательной сначала столкнулся со встречной KIA Sorento, а затем лоб в лоб с Audi".

А если бы в вас такой бухарик в лоб приехал? Я не понимаю, в чем вина Галявова в данном случае (если допустить, что оглашенные факты по ДТП правдивы). В том, что он ехал на машине которая не дала убить его и пассажиров?
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Ауди А8 с 300 кобылами? Провоцирует строго на 90 км/ч или как в комментах в ВК(ссылка в статье) в постоянные выезды на встречку? Лямы к делу не относятся? С кем он в долях эта чаплажка из ср .азии когда пилит бюджет, то есть лезет в мой карман/налоги, чтобы спокойно по звонку не ехать сдавать кровь на алко как положено при таких дтп? Уменя стаж за миллион км и картинка не сходится с пенсионером- шумахeром, да ещё профессиональным водителем. Отобранные права за утреннее похмелье- сплошь и рядом вижу. Ждём отработанной десятки раз в регионе пьески "Рафык невыновин"
0
23
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 15:50
Есть видео с регистратора,по-любому у кого-нибудь из трех машин он есть.
0
15
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 15:54
В ответ на комментарий пользователя
Столкнулся со встечной )мужчина или женщина была все таки? Работники муп а )))в субботу вечером! !!)))домой подвозил наверно :-D
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Скорее всего в баньку ))

:-D
0
15
Согласны с автором?
Александр05 марта 2018, 15:59
В ответ на комментарий пользователя
Бесправника не выгораживай. Отказался - значит был пьян. И ехал за рулем без прав. Так что хорош тоже гусь был. Но вот что-то мне подсказывает, что в данном ДТП он не виновен
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В прошлой статье за рулём "Приоры" была женщина..., а сейчас - лишённый прав за пьянку старичок...лихо подтасовывают и замалчивают правду.
1
29
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 17:01
В ответ на комментарий пользователя
В прошлой статье за рулём "Приоры" была женщина..., а сейчас - лишённый прав за пьянку старичок...лихо подтасовывают и замалчивают правду.
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Да это проказа подтосовывает, написав в первой статье непроверенные данные
2
2
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 18:15
да не любять правителей народ...........
0
5
Согласны с автором?
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин05 марта 2018, 18:30
В ответ на комментарий пользователя
Ауди А8 с 300 кобылами? Провоцирует строго на 90 км/ч или как в комментах в ВК(ссылка в статье) в постоянные выезды на встречку? Лямы к делу не относятся? С кем он в долях эта чаплажка из ср .азии когда пилит бюджет, то есть лезет в мой карман/налоги, чтобы спокойно по звонку не ехать сдавать кровь на алко как положено при таких дтп? Уменя стаж за миллион км и картинка не сходится с пенсионером- шумахeром, да ещё профессиональным водителем. Отобранные права за утреннее похмелье- сплошь и рядом вижу. Ждём отработанной десятки раз в регионе пьески "Рафык невыновин"
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Что значит провоцирует строго на 90? Я так езжу. Написано 90 еду 90 хочешь обгоняй. Что не так? Хоть двести кобыл , хоть 500. Если приора выехала на встречку, то Асфан не виноват. Пусть разбираются. Он может в чем то другом не прав, но на дороге должны быть все равны. И Галявов ничем не хуже и не лучше. И синебот на приоре тоже не лучше и не хуже. Лишен прав - не лезь на дорогу. Не так?
4
1
Согласны с автором?
Тимур05 марта 2018, 20:24
А почему он на Ауди ездит,а не на троллейбусе?
0
14
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 21:15
В ответ на комментарий пользователя
А почему он на Ауди ездит,а не на троллейбусе?
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А ты видел чтоб в зеленый бор троллейбусы ездили? Ты случаем не в МИДе работаешь?
9
0
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Горожанин05 марта 2018, 21:25
"работающий в Республиканской психолого-медико-педагогической консультации" ,без прав??? Вы правда в это верите?
1
6
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Назар Конанов05 марта 2018, 21:30
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
1
0
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 21:46
В ответ на комментарий пользователя
"работающий в Республиканской психолого-медико-педагогической консультации" ,без прав??? Вы правда в это верите?
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Основная цель ПМПК – своевременное выявление детей с особенностями в физическом или психическом развитии или отклонениями в поведении, проведение их комплексного психолого-медико-педагогического обследования и подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций.
1
0
Согласны с автором?
Настя05 марта 2018, 22:01
родные ,друзья ,близкие примите мои соболезнования по поводу гибели девушки 03 03 / в аварии на Боровое матюшино.бедная девочка оказалась в не том месте и в не то время. пусть земля ей будет пухом.о ней даже не чего не пишут
1
2
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 22:23
В ответ на комментарий пользователя
Столкнулся со встечной )мужчина или женщина была все таки? Работники муп а )))в субботу вечером! !!)))домой подвозил наверно :-D
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33-36 самый шмарный возраст
0
5
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 22:29
В ответ на комментарий пользователя
В прошлой статье за рулём "Приоры" была женщина..., а сейчас - лишённый прав за пьянку старичок...лихо подтасовывают и замалчивают правду.
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Проказа это такая же карманная организация как и телекомпания эфир
1
3
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 23:11
В ответ на комментарий пользователя
что за сотрудницы 33 и 36 лет. работу на дому выполняли.?
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Две мартышки бананов захотели:-D
0
2
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 23:13
В ответ на комментарий пользователя
что за сотрудницы 33 и 36 лет. работу на дому выполняли.?
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Ингаляцию горла поехали делать, ЛОР-врач Галявов:-D
0
1
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 23:14
В ответ на комментарий пользователя
Соренто попал в замес и запросто может подтверждать офф. версию, ибо за это ему например пообещали быстро починить машину. А если будут разбирательства, он еще год бабок не увидит от страховой.
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Просто ему уже новую Соренто подогнали>-(
0
0
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 23:36
В ответ на комментарий пользователя
Просто ему уже новую Соренто подогнали>-(
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Да конечно, дождешься )))
0
0
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 23:45
Мужья этих "сотрудниц" (если таковые есть) гоните их в шею ! Это ж прокажённые !
0
0
Согласны с автором?
Горожанин06 марта 2018, 00:10
Прав тот у кого больше прпа.
0
0
Согласны с автором?

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Нужно ли ужесточать в России контроль за оборотом оружия?

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Да, и случай на Авангардной этому подтверждениеНет, по такой логике у половины населения нужно отобрать и кухонные ножи
Голосов: 18
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Голосов: 16
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