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Автомобиль депутата Госсовета РТ попал в смертельную аварию

Автомобиль депутата Госсовета РТ попал в смертельную аварию
16+
Фото: соцсети
Audi чиновника столкнулась с автомобилем «Лада Приора»

Сегодня вечером автомобиль главы МУП “Электротранс” Асфана Галявова попал в аварию. На трассе из Казани в сторону Боровое Матюшино служебный автомобиль Audi А8 депутата Госсовета РТ столкнулся с автомобилем «Лада Приора».

В результате аварии погибла женщина за рулем отечественного автомобиля. Водитель «Ауди» и двое его пассажиров госпитализированы. Как сообщает издание inkazan.ru, Галявов сообщил, что не пострадал. Кто находился в машине - его близкие или коллеги, он не пояснил.

По предварительным данным МВД, отечественная "легковушка" выскочила на встречную полосу.

Ольга Плешкова, 03.03.2018, 22:05
Тэги: ДТП
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Комментарии

мэр03 марта 2018, 22:17
подробности? кто виноват?
0
14
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин03 марта 2018, 22:21
Использование служебной машины в неслужебных целях?
2
20
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Горожанин03 марта 2018, 22:23
Осашдают зе в [***]
3
1
Согласны с автором?
Ррр03 марта 2018, 22:28
Это же как надо себя любить что бы еще и сообщить что он дескать не пострадал... Плевать что погибла женщина. Главное избранник народа жив! Тьфу б слов нет
Лучший комментарий
4
70
Согласны с автором?
Горожанин03 марта 2018, 22:30
По нынешнем временам конец карьере Гавялова !
Гавялов - на выход!
2
23
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Горожанин03 марта 2018, 22:31
Вангую Ауди будет не виновата.
0
30
Согласны с автором?
Горожанин03 марта 2018, 22:39
В ответ на комментарий пользователя
Вангую Ауди будет не виновата.
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Вот стопудово этот гавлялов виниват! [***]
0
15
Согласны с автором?
Горожанин03 марта 2018, 22:44
И вовсе не женщина там погибла,проказан информацию проверяйте!
4
0
Согласны с автором?
Давно живу03 марта 2018, 22:44
В ответ на комментарий пользователя
По нынешнем временам конец карьере Гавялова !
Гавялов - на выход!
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Ага. Щас. Ему ничего не было даже когда он Дербышки без транспорта оставил за то, они его не избрали депутатом, только на повышение пошел. А тут-то какая-то женщина на Приоре?! Как говаривал один герой "Эти Жигули крутятся, крутятся. Чем думают?"
0
8
Согласны с автором?
Марсель03 марта 2018, 22:51
Каждый вечер на выезд с Казани в сторону Залесного автомобиль Рэндж Ровер с номерами Н 105 РС летает как угарелый.Один раз удалось настигнуть этот авто.А там сидит Песошин за рулем и болтает по телефону.Сегодня в районе 21:00 опять такая же история.
0
14
Согласны с автором?
Читатель03 марта 2018, 23:01
Стопудово очередную любовницу вёз в загородный дом. Мелкий, ростом, но любовниц выбирает длинноногих;-) Отмажутся. В лучшем случае денег дадут семье погибшей. Это ведь наш Татарстан...
0
15
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Горожанин03 марта 2018, 23:11
Сперва авария была в зел.бору после он выехал когда все машины там разехались и через 5 мин он столкнулся как же жестоко
1
0
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Горожанин03 марта 2018, 23:12
Оказываеться он мой сосед в зел.бору а я узнала только здесь хотя машину видала каждый день его Е 001....((((
2
1
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Горожанин03 марта 2018, 23:16
В ответ на комментарий пользователя
Это же как надо себя любить что бы еще и сообщить что он дескать не пострадал... Плевать что погибла женщина. Главное избранник народа жив! Тьфу б слов нет
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Покарай его Аллах.
0
5
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Горожанин03 марта 2018, 23:18
главы МУП “Электротранс” Асфана Галявова
лужебный автомобиль Audi А8 депутата Госсовета РТ

он и депутат и глава муп? это законно?
0
7
Согласны с автором?
Горожанин03 марта 2018, 23:19
В ответ на комментарий пользователя
Каждый вечер на выезд с Казани в сторону Залесного автомобиль Рэндж Ровер с номерами Н 105 РС летает как угарелый.Один раз удалось настигнуть этот авто.А там сидит Песошин за рулем и болтает по телефону.Сегодня в районе 21:00 опять такая же история.
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Может он, свой столб найти не может?
0
2
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Горожанин03 марта 2018, 23:38
Галия апайның елына иткә килеп.кем кайтып киткән булып чыкты соң инде.дәүләтхан.соң улы..балтырганнан чыгып зәләфрүзгә җиткән иде түгелме..ә..Миңгәр капитаннары морҗа җылысына дөрес утырырга имә
3
0
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Горожанин03 марта 2018, 23:47
Минем өстә өегешеп соңыннан өелешеп яткандагы всем нерв достанутся чины үзе. Төшеп калып. Кто виноват ублюдки булып калганмы тагын. Мухаметзянов икрам.
2
0
Согласны с автором?
Горожанин03 марта 2018, 23:50
Выразил постройтесь и я вам Вашингтон ваши обязанности Передовик вашим строем прочту.строго полк закону выразил имеете лишь удостовериться кто Передовик Вамин.и если нарушением закон строго полк всему инструкциям предьявить обвинение скоты ахлиуллы
4
0
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ванга04 марта 2018, 00:00
Как может приора выскочить на встречку, когда даже на фотографии видно, что приора стоит на левой стороне проезжий части! То есть, на своей законной полосе А вот почему морда ауди делает на левой части проезжей части, когда он должен справа находиться? Или наши скажут, что авария была на полосе где двигался ауди, а при ударе оба автомобиля отскочили влево. Так???
1
7
Согласны с автором?
Горожанин04 марта 2018, 00:01
В ответ на комментарий пользователя
Каждый вечер на выезд с Казани в сторону Залесного автомобиль Рэндж Ровер с номерами Н 105 РС летает как угарелый.Один раз удалось настигнуть этот авто.А там сидит Песошин за рулем и болтает по телефону.Сегодня в районе 21:00 опять такая же история.
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Когда же это кончится. Надоели эти богатые мрази
0
5
Согласны с автором?
Алекс04 марта 2018, 00:08
Я вот не понимаю ,что Водитель дорого Авто не может быть реально прав???или если депутат на дорогом автомобиле значит он точно виноват?!Люди!В основном на дорогах ужасно ездят девушки на дешёвых машинах ,к ним даже подъезжать страшно!!Не спешите с выводами и комментариями!!
9
1
Согласны с автором?
Алекс04 марта 2018, 00:12
В ответ на комментарий пользователя
Каждый вечер на выезд с Казани в сторону Залесного автомобиль Рэндж Ровер с номерами Н 105 РС летает как угарелый.Один раз удалось настигнуть этот авто.А там сидит Песошин за рулем и болтает по телефону.Сегодня в районе 21:00 опять такая же история.
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Ну и что ,что едет быстро!обычно аварийные ситуации создают водители тазов и тд!вы хоть раз видели когда дорогой ровер или бмв тупят,медленно едут ,не смотрят по сторонам?!нет!!обычно аварии создают или «бабаи» на нивах,или бабы на матизаз,которые с глазами как по 5 копеек летят в тебя и думают «а где же педаль тормоза»!!!!!
6
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Горожанин04 марта 2018, 00:51
В ответ на комментарий пользователя
Когда же это кончится. Надоели эти богатые мрази
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Просто не ной, а возьми и заработай. Не можешь заработать, так чего рот открываешь?
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