"В Казани решили ликвидировать около сотни опасных участков дорог"

Там установят 32 светофора, 819 знаков и 20 км ограждений безопасности

В Казани нашли 93 участка дорог с большим количеством аварий, их решено было обезопасить. Об этом сегодня сообщили на совещании в мэрии.

На опасных участках установят 32 светофора, 819 знаков и 20 км ограждений безопасности, работы пройдут на пересечении улиц Сибгата Хакима и Нигматуллина, Даурской и Карбышева, Фаттаха, Заречье, , Ибрагимова, 59, Дементьева 7Б и другие.

Всего в Казани отремонтируют 190 улиц и 430 дворов, на это выделено 5,5 млрд рублей. В список вошли те дороги, на состояние которых казанцы жаловались чаще всего — это улицы Восстания, Х. Такташа, Роторная, Дубравная, Глушко и другие.

— Для улучшения дорожной ситуации на выезде из ЖК "Салават купере" будет выполнено устройство разворотных петель по Горьковскому шоссе, обустройство существующей дороги от ул. Н. Фаттаха до ул. Тэцевской с остановочными карманами и сетями наружного освещения, — сообщил председатель комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

К примеру, на дороге по улице Магистральная, которая была признана худшей в городе, за 622 млн рублей проложат новые инженерные коммуникации, включая сети водоснабжения, ливневую канализацию, наружное освещение, осуществят перекладку газопровода, заменят дорожное покрытие, установят новые остановочные павильоны. Сейчас на Магистральной перестраивают инженерные сети.

Просмотреть список дорог и дворов, в которых пройдет ремонт, можно на сайте мэрии Казани.