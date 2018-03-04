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В Казани решили ликвидировать около сотни опасных участков дорог

В Казани решили ликвидировать около сотни опасных участков дорог
16+
Фото: архив ProKazan.ru
Там установят 32 светофора, 819 знаков и 20 км ограждений безопасности

В Казани нашли 93 участка дорог с большим количеством аварий, их решено было обезопасить. Об этом сегодня сообщили на совещании в мэрии. 

На опасных участках установят 32 светофора, 819 знаков и 20 км ограждений безопасности, работы пройдут на пересечении улиц Сибгата Хакима и Нигматуллина, Даурской и Карбышева, Фаттаха, Заречье, , Ибрагимова, 59, Дементьева 7Б и другие.

Всего в Казани отремонтируют 190 улиц и 430 дворов, на это выделено 5,5 млрд рублей. В список вошли те дороги, на состояние которых казанцы жаловались чаще всего — это улицы  Восстания, Х. Такташа, Роторная, Дубравная, Глушко и другие.

— Для улучшения дорожной ситуации на выезде из ЖК "Салават купере" будет выполнено устройство разворотных петель по Горьковскому шоссе, обустройство существующей дороги от ул. Н. Фаттаха до ул. Тэцевской с остановочными карманами и сетями наружного освещения, — сообщил председатель комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

К примеру, на дороге по улице Магистральная, которая была признана худшей в городе, за 622 млн рублей проложат новые инженерные коммуникации, включая сети водоснабжения, ливневую канализацию, наружное освещение,  осуществят перекладку газопровода, заменят дорожное покрытие, установят новые остановочные павильоны. Сейчас на Магистральной перестраивают инженерные сети.

Просмотреть список дорог и дворов, в которых пройдет ремонт, можно на сайте мэрии Казани.

N. Vildanov, 05.03.2018, 08:41
Тэги: Дороги, Хорошие новости
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Комментарии

Горожанин05 марта 2018, 08:48
Проще лежачих полицейских каждые пятьсот метров нафигачить и все!
9
2
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Горожанин05 марта 2018, 08:49
В ответ на комментарий пользователя
Проще лежачих полицейских каждые пятьсот метров нафигачить и все!
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А лучше каждые довести метров и как бонус - опущенные ездить перестанут на своих ведрах
4
6
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Горожанин05 марта 2018, 08:50
Бурление жизни в городе. А что так долго ждали?
0
2
Согласны с автором?
Ага05 марта 2018, 08:52
Заголовок эпичный.
0
4
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 08:53
"В Казани решили ликвидировать около сотни опасных участков дорог"
Я вот знаю опасный участок, метшин зовется
2
5
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 08:59
Магистральную раздолбали самосвалы. По уму ее надо восстанавливать за счет их владельцев. И еще кто-нибудь осуществляет весовой контроль в черте города а не на вьезде ?
1
10
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Дед05 марта 2018, 09:00
Если за рулём сидит водятел то не какие знаки и светофоры не пасут от аварии.
1
8
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Мар05 марта 2018, 09:13
Светофор на Камая, возле еврейского магазина, был, несомненно, нужен. Но!!!! Включается по первому же требованию пешеходов (хотя необходимо выдержать время). На 2 полосную дорогу 26 секунд горит, хотя достаточно 12 (на мавлютова около дома 40 на 4 полосы 26 секунд!). В результате в часы пик образуется пробка! Может, светофоры ставить с умом надо?
Лучший комментарий
3
19
Согласны с автором?
Анвар05 марта 2018, 09:28
В ответ на комментарий пользователя
Светофор на Камая, возле еврейского магазина, был, несомненно, нужен. Но!!!! Включается по первому же требованию пешеходов (хотя необходимо выдержать время). На 2 полосную дорогу 26 секунд горит, хотя достаточно 12 (на мавлютова около дома 40 на 4 полосы 26 секунд!). В результате в часы пик образуется пробка! Может, светофоры ставить с умом надо?
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С умом нужно делать все.
0
9
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 09:40
В ответ на комментарий пользователя
С умом нужно делать все.
Развернуть
А где его нынче найти?
0
6
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 09:49
В ответ на комментарий пользователя
Светофор на Камая, возле еврейского магазина, был, несомненно, нужен. Но!!!! Включается по первому же требованию пешеходов (хотя необходимо выдержать время). На 2 полосную дорогу 26 секунд горит, хотя достаточно 12 (на мавлютова около дома 40 на 4 полосы 26 секунд!). В результате в часы пик образуется пробка! Может, светофоры ставить с умом надо?
Развернуть
Так это же ум нужен
0
4
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 10:11
В заголовке, слово ''ликвидировать.'' означает о принятии кардинальных мер, таких как разрыть, закопать, сравнять с землёй. А на деле, лишь оснастить дополнительными элементами, препятствующие свободному проезду.
0
5
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Алим05 марта 2018, 10:12
Лучше было бы эти деньги тратить на расширение,увеличение пропускной способности улиц и дорог...
1
5
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Картман05 марта 2018, 10:39
хыхы ))
0
2
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Митя ХиРурк05 марта 2018, 11:19
Надо эти улицы закрыть навсегда для проезда.Нет улиуы,нет проблем!
0
0
Согласны с автором?
Тимур05 марта 2018, 11:27
В ответ на комментарий пользователя
Светофор на Камая, возле еврейского магазина, был, несомненно, нужен. Но!!!! Включается по первому же требованию пешеходов (хотя необходимо выдержать время). На 2 полосную дорогу 26 секунд горит, хотя достаточно 12 (на мавлютова около дома 40 на 4 полосы 26 секунд!). В результате в часы пик образуется пробка! Может, светофоры ставить с умом надо?
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Заявка в Народном Контроле давно есть по Камая, но срок рассмотрения - пол года
0
1
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Горожанин05 марта 2018, 11:27
В ответ на комментарий пользователя
Можно легко было бы поделить на 2, а то и на 4. 1 человек в машине - проблема всех больших городов.
0
0
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Горожанин05 марта 2018, 11:34
В ответ на комментарий пользователя
Бурление жизни в городе. А что так долго ждали?
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Так каждый год делают .Сколько выделяют, столько и возможностей.
0
0
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Горожанин05 марта 2018, 11:36
В ответ на комментарий пользователя
Магистральную раздолбали самосвалы. По уму ее надо восстанавливать за счет их владельцев. И еще кто-нибудь осуществляет весовой контроль в черте города а не на вьезде ?
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Контроль есть. Сама по себе дорога техническая. Грузовой транспорт итак платит за то что он грузовой. По-хорошему там надо капитально ремонтировать, с ливневками, в идеале бетонное основание.
0
0
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Горожанин05 марта 2018, 11:37
В ответ на комментарий пользователя
Лучше было бы эти деньги тратить на расширение,увеличение пропускной способности улиц и дорог...
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Ремонт тоже нужен. Тем более вечно жалуются,что второстепенные не ремонтируются. Вот и дождались. Ремонт дворов тоже в списке. Еще бы сам список посмотреть.
0
2
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Горожанин05 марта 2018, 12:26
В ответ на комментарий пользователя
Ремонт тоже нужен. Тем более вечно жалуются,что второстепенные не ремонтируются. Вот и дождались. Ремонт дворов тоже в списке. Еще бы сам список посмотреть.
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Сайт администрации Казани, раздел "Капремонт". Там все списки на 2018-й год.
0
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