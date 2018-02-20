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В Татарстане с подачи Метшина вернули штрафы за парковку на газонах и детских площадках

В Татарстане с подачи Метшина вернули штрафы за парковку на газонах и детских площадках
16+
Фото: архив ProKazan.ru
Депутаты Госсовета РТ приняли изменения в закон сразу в трех чтениях

В Татарстане накануне вновь ввели штрафы за парковку на газонах и детских площадках, депутаты Госсовета РТ сразу в трех чтениях приняли изменения в закон. Об этом сообщает "Коммерсант". Законопроект был подготовлен по предложению мэра Казани Ильсура Метшина, согласованному с президентом Татарстана.

Законом вводится новая статья 3.17 КоАП РТ "Размещение транспортных средств на озелененных территориях, на детских и спортивных площадках, площадках для выгула животных, а также хозяйственных площадках, расположенных на придомовой территории". Для физических лиц штраф составит от 2 тыс. до 3,5 тыс. руб., для должностных лиц — от 5 тыс. до 20 тыс. руб. Юридических лиц будут наказывать сразу на 50–100 тыс. руб. Штрафы будут взимать административные комиссии муниципалитетов.

При этом депутаты исключили из законопроекта возможность вынести предупреждение водителю-нарушителю, оставив только штрафы, так как спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин счел норму "коррупционной".

В Госсовете также направят обращение в правительство Татарстана и мэрию Казани, чтобы те разработали программу "по расширению парковочных мест" во дворах, однако от идеи ввести штрафы уже после разработки этой программы отказались.

- По вашей логике, штрафы надо вводить, когда уже появятся парковочные места. А жизнь-то не стоит на месте! Приучать к порядку надо! — ответил одному из депутатов Мухаметшин.

Спешку при принятии закона Мухаметшин объяснил предстоящим Чемпионатом мира по футболу.

- Надо принимать закон, чтобы ментальность водителей менять. Постепенно приводить в чувство, в порядок, чтобы Казань приближалась к европейским стандартам, - заявил спикер.

Закон вступит в силу после подписания его Рустамом Миннихановым.

Напомним, в январе прошлого года Верховный суд РТ признал незаконными штрафы за парковку в "зеленой зоне".

N. Vildanov, 21.02.2018, 08:47
Тэги: Дороги
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Комментарии

Горожанин21 февраля 2018, 08:54
Многих нужно воспитывать рублем. Даже при наличии парковки, предпочитают бросать поближе к дому, к магазину, к подъезду. Создают только проблемы.
19
18
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Горожанин21 февраля 2018, 08:55
вот это дело
12
15
Согласны с автором?
121 февраля 2018, 08:55
Наконец то. невозможно совсем. посадили клумбочки у дома. такие цветы купили. так красиво все расцвело. и тут один урод своим дастером все перемел. месяячный труд всего коллектива дома. А ведь в 25 метрах от дома была прекрассная парковка. но этому гаду надо именно к подъезду поставить свой кредитный джип.
По тротарам ходить невозможно. везде машинки. А ведь сколько парковок в ново-савиновском районе. бесплатных. Лента. карусель. Парк хаус. Леруа. Ватан. список длинный еще. Если во дворе мест нет все равно коло гипермаркета есть . ну пусть 10 минут хотьбы до машины. пусть. зато во дворе все спят и не слушают сигнализацию. зато во дворе чисто а не вгрязи от клумб.
13
26
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Горожанин21 февраля 2018, 08:58
Давно пора всех штрафануть
17
13
Согласны с автором?
Горожанин21 февраля 2018, 08:59
Правильно, нужно приучать к порядку. Кто не хочет терять денежки, тот и парковаться не станет где-попало
13
14
Согласны с автором?
Горожанин21 февраля 2018, 09:03
Пошли вы все на хрен. Верховный суд РФ уже пояснил, что штрафы за парковку на газонах незаконны, а нашим щиновники видимо наплевать, лишь бы содрать побольше бабла с граждан>-(
16
24
Согласны с автором?
121 февраля 2018, 09:03
сча начнут. парковок нет. парковок нет. мест машину поставить нет. ..
Ага. Есть места. мест полно! И нечего обманывать. поставь вдоль дороги в крайнем случае. нет , надо именно к подъезду. пусть все знают что у него машина есть. пусть все видят какой он богатый
19
10
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Лия21 февраля 2018, 09:03
А высокой зарплатой не хотите приучать нас к европейским стандартам? Только грабежом?
Лучший комментарий
8
39
Согласны с автором?
Горожанин21 февраля 2018, 09:07
В ответ на комментарий пользователя
Пошли вы все на хрен. Верховный суд РФ уже пояснил, что штрафы за парковку на газонах незаконны, а нашим щиновники видимо наплевать, лишь бы содрать побольше бабла с граждан>-(
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парковаться на газонах это незаконно теперь. Да и всегда было показателем быдла.
7
17
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Горожанин21 февраля 2018, 09:08
В ответ на комментарий пользователя
А высокой зарплатой не хотите приучать нас к европейским стандартам? Только грабежом?
Развернуть
с европейскими зарплатами не забывайте и про европейские расходы
11
10
Согласны с автором?
Горожанин21 февраля 2018, 09:08
В ответ на комментарий пользователя
Пошли вы все на хрен. Верховный суд РФ уже пояснил, что штрафы за парковку на газонах незаконны, а нашим щиновники видимо наплевать, лишь бы содрать побольше бабла с граждан>-(
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Силой и рублем загоняют на свои частные парковки, Никак карман не набьют
8
13
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Горожанин21 февраля 2018, 09:17
В ответ на комментарий пользователя
Силой и рублем загоняют на свои частные парковки, Никак карман не набьют
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то есть парковаться на детской площадке - это норма для вас? Особенно когда после ремонта во дворе, на который потратили бюджетные деньги, а потом дядя Вася решил, что можно оставлять машину на газоне или детской площадке...
6
10
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Форвард21 февраля 2018, 09:21
Всегда догадывался что Метшин дурак, но тут он себя добил. Прежде чем вводить штрафы надо сначала места для парковки строить. У нас огромный двор, но при его реконструкции на парковки выделили мизер, с жильцами ничего вообще не согласовывали (кстати слова этого псевдо мэра), дороги заузили, что противоречит элементарным пожарным нормам. И что остается делать людям? Даже платной парковки нет. ЖК "Уютный дом" с его директором только и любят все выставлять перед руководством Казани свою работу в лучшем свете, а на деле:
-снег не вывозят;
- дороги заузили ( хотя на асфальтирование деньги поступают из фед. бюджета и они ни копейки не тратят);
- камеры подключили без согласования с жильцами (ввели приличную плату);
- аварийные деревья не вырубают;
- установили в подвале систему подогрева воды (опять же без согласования).
1
14
Согласны с автором?
Горожанин21 февраля 2018, 09:22
В ответ на комментарий пользователя
Пошли вы все на хрен. Верховный суд РФ уже пояснил, что штрафы за парковку на газонах незаконны, а нашим щиновники видимо наплевать, лишь бы содрать побольше бабла с граждан>-(
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да мы хотим жить шикарно
1
4
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Горожанин21 февраля 2018, 09:22
В ответ на комментарий пользователя
с европейскими зарплатами не забывайте и про европейские расходы
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зарплаты как в сомали
0
7
Согласны с автором?
Горожанин21 февраля 2018, 09:24
"В Татарстане с подачи Метшина вернули штрафы за парковку на газонах и детских площадках".
Я так обрадовался сначала - подумал, что уплаченные штрафы будут возвращены, мол вот Ильсурка молодец, а так нет ...
1
5
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Горожанин21 февраля 2018, 09:24
Огородите свои клумбочки для начала, облагородьте пустыри, а самое главное - расширьте придомовые подъездные пути, создайте вокруг всего дома парковочные места (не 5-10 как сейчас), а вот потом кудахтайте про европу, повышайте штрафы и тд!!!
3
7
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Автомобилист21 февраля 2018, 09:29
Скоро и во дворах запретят парковаться вот увидете... Все не как не захлебнуться деньги со штрафов, ненасытный Татарстан, тьфу!
2
7
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Горожанин21 февраля 2018, 09:31
кормушек поубавилось ?
0
4
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Горожанин21 февраля 2018, 09:35
В ответ на комментарий пользователя
с европейскими зарплатами не забывайте и про европейские расходы
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Про европейские расходы просвети? Что же за расходы такие необычайные?
1
3
Согласны с автором?
Батюшка21 февраля 2018, 09:38
В ответ на комментарий пользователя
Наконец то. невозможно совсем. посадили клумбочки у дома. такие цветы купили. так красиво все расцвело. и тут один урод своим дастером все перемел. месяячный труд всего коллектива дома. А ведь в 25 метрах от дома была прекрассная парковка. но этому гаду надо именно к подъезду поставить свой кредитный джип.
По тротарам ходить невозможно. везде машинки. А ведь сколько парковок в ново-савиновском районе. бесплатных. Лента. карусель. Парк хаус. Леруа. Ватан. список длинный еще. Если во дворе мест нет все равно коло гипермаркета есть . ну пусть 10 минут хотьбы до машины. пусть. зато во дворе все спят и не слушают сигнализацию. зато во дворе чисто а не вгрязи от клумб.
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А я ель маленькую возле дома посадил, три года болела - пошла, а мудак с электрокосой ее вместе с травой скосил
0
7
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Горожанин21 февраля 2018, 09:41
Кто-то умный тут написал,чтобы машину вдоль дороги оставляли...сразу видно-у него машины нет!у нас около подъезда три колеса прокололи кто-то из соседей,что ж будет с машиной,если ее вдоль дороги кинуть?!дураков везде хватает!что в правительстве,что среди водителей,умный на детскую площадку не заедет,а из-за него одного всех зачем наказывать?
2
5
Согласны с автором?
Горожанин21 февраля 2018, 09:45
В ответ на комментарий пользователя
то есть парковаться на детской площадке - это норма для вас? Особенно когда после ремонта во дворе, на который потратили бюджетные деньги, а потом дядя Вася решил, что можно оставлять машину на газоне или детской площадке...
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А если нет газона, или детской площадки, но по их мнению они там должны быть. Вот какие штрафы выписывали, это идиотизм, и он крепчает. Поддержать закон в том виде как его подают сейчас, при том что парковок действительно не хватает,(чтобы там ни говорили, рыгающие желчью завистливые пешеходы)это верх кретинизма. Я за то чтобы не парковались ни на детских площадках, ни на газонах, но если они там действительно есть. И думать надо обо всех людях, а не только о себе, и своем кармане.
1
1
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Горожанин21 февраля 2018, 09:50
В ответ на комментарий пользователя
Про европейские расходы просвети? Что же за расходы такие необычайные?
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Ну - на пример . Вышел в Германии после снегопада снежок у авто убрать - в полицию раздастся столько звонков , сколько вокруг домов - строго пропорционально . Штраф - 400 евро . У Вас же нет лицензии на проведение снегоуборочных работ ! И так далее . Россия для таких как Вы - это заповедник ! Но разве вы это цените
4
2
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Горожанин21 февраля 2018, 09:55
Стоит над горою олеша..алеша...алеша.стоит над горою алеша.болгарин.руский солдат.керпе деревня измя икрам.шутка.
0
0
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Горожанинн21 февраля 2018, 09:56
А на решение Верховного суда болт положили в итоге?
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0
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Горожанин21 февраля 2018, 09:56
Отличная новость, я пошел делать фотки и...штрафовать..
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Горожанин21 февраля 2018, 10:02
Что вы ноете, я отправил не убранный двор в ватсап Минэкологии (89872169779), на следующей день все убрали... и оштрафовали...принимайте опыт, немного отвечайте за свою жизнь..нытики чертовы...все можно сделать..жалуйся куда хочешь!!! Все решается...
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Сергей21 февраля 2018, 10:06
С детскими площадками и газонами все правильно. На детскую площадку ставят только УРОДЫ, и никакого оправдания этому нет. Но есть, как в известном анекдоте ,нюанс. Во многих дворах есть не асфальтированные площади, места вдоль заборов, бойлерных, гаражей, которые к газону совершенно не имеют отношения, но формально можно выписать штраф.
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