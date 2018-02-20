"В Татарстане с подачи Метшина вернули штрафы за парковку на газонах и детских площадках".

Депутаты Госсовета РТ приняли изменения в закон сразу в трех чтениях

В Татарстане накануне вновь ввели штрафы за парковку на газонах и детских площадках, депутаты Госсовета РТ сразу в трех чтениях приняли изменения в закон. Об этом сообщает "Коммерсант". Законопроект был подготовлен по предложению мэра Казани Ильсура Метшина, согласованному с президентом Татарстана.

Законом вводится новая статья 3.17 КоАП РТ "Размещение транспортных средств на озелененных территориях, на детских и спортивных площадках, площадках для выгула животных, а также хозяйственных площадках, расположенных на придомовой территории". Для физических лиц штраф составит от 2 тыс. до 3,5 тыс. руб., для должностных лиц — от 5 тыс. до 20 тыс. руб. Юридических лиц будут наказывать сразу на 50–100 тыс. руб. Штрафы будут взимать административные комиссии муниципалитетов.

При этом депутаты исключили из законопроекта возможность вынести предупреждение водителю-нарушителю, оставив только штрафы, так как спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин счел норму "коррупционной".

В Госсовете также направят обращение в правительство Татарстана и мэрию Казани, чтобы те разработали программу "по расширению парковочных мест" во дворах, однако от идеи ввести штрафы уже после разработки этой программы отказались.

- По вашей логике, штрафы надо вводить, когда уже появятся парковочные места. А жизнь-то не стоит на месте! Приучать к порядку надо! — ответил одному из депутатов Мухаметшин.

Спешку при принятии закона Мухаметшин объяснил предстоящим Чемпионатом мира по футболу.

- Надо принимать закон, чтобы ментальность водителей менять. Постепенно приводить в чувство, в порядок, чтобы Казань приближалась к европейским стандартам, - заявил спикер.

Закон вступит в силу после подписания его Рустамом Миннихановым.

Напомним, в январе прошлого года Верховный суд РТ признал незаконными штрафы за парковку в "зеленой зоне".