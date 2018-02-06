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В Казани трамвай вытащил Chevrolet Niva, застрявший на рельсах

В Казани трамвай вытащил Chevrolet Niva, застрявший на рельсах
16+
Фото: народный корреспондент
Очевидец прислал видеозапись спасения внедорожника

В Казани вагоновожатый трамвая вытащил застрявший на трамвайных путях Chevrolet Niva, видеозапись сегодня прислал народный корреспондент портала Prokazan.ru.

- Водитель Chevrolet Niva решил объехать пробку по трамвайным путям и застрял в сугробе. Неравнодушный водитель трамвая пришел на помощь, и вытянул внедорожник на буксире, - рассказал казанец.

Напомним, несколько дней назад в Казани прошел сильный снегопад. От его последствий избавляются до сих пор, на многих второстепенных дорогах наблюдаются завалы снега. При этом сам снегопад спровоцировал трамвайный коллапс.

N. Vildanov, 07.02.2018, 14:42
Тэги: Народная новость
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Комментарии

Горожанин07 февраля 2018, 15:00
Владельцы джипов отличаются завышенным ЧВС и лезут туда, куда здравомыслящий человек не сунется и очень любят ездить по рельсам, а ведь это та же обочина. Так вот джиповоды - обычные чмошные обочечники. Трамваю надо было денег слупить за простой транспорта, с этого барана
8
23
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Горожанин07 февраля 2018, 15:00
А надо было вызвать гаевню и наказать хитромудрого + за простой трамваев >:>
3
20
Согласны с автором?
Горожанин07 февраля 2018, 15:00
Вот это взаимовыручка!!!
6
4
Согласны с автором?
Горожанин07 февраля 2018, 15:02
Меня не бесит, что они едут по рельсам, но очень бесит, когда они обратно пытаются влезть, моральные уроды, это только им надо быстрее, все остальные подождут, мрази
Лучший комментарий
1
44
Согласны с автором?
Горожанин07 февраля 2018, 15:04
В ответ на комментарий пользователя
Меня не бесит, что они едут по рельсам, но очень бесит, когда они обратно пытаются влезть, моральные уроды, это только им надо быстрее, все остальные подождут, мрази
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Таких уродов принципиально не пускаю
1
17
Согласны с автором?
Горожанин07 февраля 2018, 15:05
В ответ на комментарий пользователя
Вот это взаимовыручка!!!
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Какая выручка? Выручать того, кто плевал на всех не стоит
2
12
Согласны с автором?
Горожанин07 февраля 2018, 15:07
В ответ на комментарий пользователя
Владельцы джипов отличаются завышенным ЧВС и лезут туда, куда здравомыслящий человек не сунется и очень любят ездить по рельсам, а ведь это та же обочина. Так вот джиповоды - обычные чмошные обочечники. Трамваю надо было денег слупить за простой транспорта, с этого барана
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Никогда не езжу по рельсам и по обочинам. А у тебя просто зависть, причем даже к владельцу с-аной шнивы.
13
9
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Горожанин07 февраля 2018, 15:09
В ответ на комментарий пользователя
Никогда не езжу по рельсам и по обочинам. А у тебя просто зависть, причем даже к владельцу с-аной шнивы.
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Медаль тебе, если бы все так делали, пробок было бы больше, а завидовать отсутствию мозгов и уважения - не мое
4
3
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Горожанин07 февраля 2018, 15:13
В ответ на комментарий пользователя
Медаль тебе, если бы все так делали, пробок было бы больше, а завидовать отсутствию мозгов и уважения - не мое
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Было бы меньше, конечно же
0
1
Согласны с автором?
Горожанин07 февраля 2018, 15:19
Зачастую встречал таких наивных дураков которые думают что если у него джип то везде проедет ,неужели трудно хоть раз мозг включить что даже танки не везде проезжают например....
1
8
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ооо07 февраля 2018, 15:35
ну менты по записи видеорегистратора в трамвае все равно ему впаяют
1
4
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Горожанин07 февраля 2018, 15:40
В ответ на комментарий пользователя
ну менты по записи видеорегистратора в трамвае все равно ему впаяют
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Вот и ладушки
0
3
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Александр Сергеевич07 февраля 2018, 16:28
Надо было ГИБДД вызвать и вломить штраф водиле за простой трамвая тысяч 40
0
5
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American07 февраля 2018, 16:36
В ответ на комментарий пользователя
Меня не бесит, что они едут по рельсам, но очень бесит, когда они обратно пытаются влезть, моральные уроды, это только им надо быстрее, все остальные подождут, мрази
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У самого внедорожники, но на рельсы не выезжаю никогда. Это быть надо полным дебилом, попасть на болт какой-нибудь торчащий, или в яму какую-то угодить. Ездят там как раз всякие уроды на недоджипах, типа Шнивы, или Киа, думающие, что у них типа Джип настоящий, и дел у него на миллион, только почему-то этот миллион (наверное долларов), не трансформировался в нормальный автомобиль. Не надо пускать обратно на дорогу, но многие водятлы тряпки, просто боятся бодаться там даже, где они 100% правы
0
5
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Горожанин07 февраля 2018, 16:37
Рабочего который снимал видео пожар в оргсинтезе УВОЛИЛИ,значит если была бы утечка вредных газов народу бы не сказали.вот так вот рот затыкают.и те кто скажет не надо на предприятии снимать,он ничего секретного не снимал,а предупредил народ!
2
3
Согласны с автором?
Горожанин07 февраля 2018, 16:45
В ответ на комментарий пользователя
Владельцы джипов отличаются завышенным ЧВС и лезут туда, куда здравомыслящий человек не сунется и очень любят ездить по рельсам, а ведь это та же обочина. Так вот джиповоды - обычные чмошные обочечники. Трамваю надо было денег слупить за простой транспорта, с этого барана
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Ты давай в кучу всех не гре6и B-|
1
1
Согласны с автором?
Горожанин07 февраля 2018, 17:18
Я бы на месте трамвайщика сообщил бы диспетчеру мол простой по вине а/м и стоял бы отдыхал. Хотя с другой стороны радует, что водитель трамвая так не сделал, пассажирам стоять мерзнуть на остановке не пришлось.
0
0
Согласны с автором?
Андро07 февраля 2018, 17:58
В ответ на комментарий пользователя
Рабочего который снимал видео пожар в оргсинтезе УВОЛИЛИ,значит если была бы утечка вредных газов народу бы не сказали.вот так вот рот затыкают.и те кто скажет не надо на предприятии снимать,он ничего секретного не снимал,а предупредил народ!
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Откуда инфа? ;-)
0
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