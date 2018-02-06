В Казани трамвай вытащил Chevrolet Niva, застрявший на рельсах

Очевидец прислал видеозапись спасения внедорожника

В Казани вагоновожатый трамвая вытащил застрявший на трамвайных путях Chevrolet Niva, видеозапись сегодня прислал народный корреспондент портала Prokazan.ru.

- Водитель Chevrolet Niva решил объехать пробку по трамвайным путям и застрял в сугробе. Неравнодушный водитель трамвая пришел на помощь, и вытянул внедорожник на буксире, - рассказал казанец.

Напомним, несколько дней назад в Казани прошел сильный снегопад. От его последствий избавляются до сих пор, на многих второстепенных дорогах наблюдаются завалы снега. При этом сам снегопад спровоцировал трамвайный коллапс.