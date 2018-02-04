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Онлайн ProKazan.ru: как Казань переживает сильнейший за 140 лет снегопад

Онлайн ProKazan.ru: как Казань переживает сильнейший за 140 лет снегопад
16+
Фото: архив ProKazan.ru
Редакция в режиме прямого эфира рассказывает о последствиях снегопада
 
ProKazan.ru, 05.02.2018, 14:15
Тэги: Погода
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Комментарии

Горожанин05 февраля 2018, 10:03
Накануне циклон сформировался в районе Киева - опять хахлы шалят? Им пиндосы климатическое оружие подарили что-ли?:-D
13
22
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Горожанин05 февраля 2018, 10:04
Бодрое утро )!
Лучший комментарий
1
69
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Веселый Гук05 февраля 2018, 10:05
Что может быть лутче плохой погоды.
7
14
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Горожанин05 февраля 2018, 10:06
если уж и едите на машине то берите с собой соседей, а то все ведь все равно прутся на авто и сидят по одному в машине
4
30
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Горожанин05 февраля 2018, 10:09
полная ж.... С Салавата купере выехать практически невозможно .....
2
28
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Горожанин05 февраля 2018, 10:10
В ответ на комментарий пользователя
если уж и едите на машине то берите с собой соседей, а то все ведь все равно прутся на авто и сидят по одному в машине
Развернуть
лучше чем соседа взять большую лопату!:-D
4
27
Согласны с автором?
12805 февраля 2018, 10:10
В ответ на комментарий пользователя
Накануне циклон сформировался в районе Киева - опять хахлы шалят? Им пиндосы климатическое оружие подарили что-ли?:-D
Развернуть
Карпатские мольфары пургу нашаманили
1
3
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Горожанин05 февраля 2018, 10:14
В ответ на комментарий пользователя
Что может быть лутче плохой погоды.
Развернуть
Лутче может быть только луЧше.
0
23
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 10:15
В ответ на комментарий пользователя
полная ж.... С Салавата купере выехать практически невозможно .....
Развернуть
Не надо вообще оттуда выезжать.:-D
0
27
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 10:16
В ответ на комментарий пользователя
лучше чем соседа взять большую лопату!:-D
Развернуть
Лучше четырех соседей с четыремя лопатами.:-D
0
27
Согласны с автором?
Юрий05 февраля 2018, 10:17
В ответ на комментарий пользователя
Накануне циклон сформировался в районе Киева - опять хахлы шалят? Им пиндосы климатическое оружие подарили что-ли?:-D
Развернуть
Как хорошо, что всегда кто то виноват, даже в циклонах...
1
14
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 10:22
В ответ на комментарий пользователя
Лучше четырех соседей с четыремя лопатами.:-D
Развернуть
4 соседа это уже бригада! Можно бизнес замутить по уборке снега!:-D
0
18
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Горожанин05 февраля 2018, 10:24
В ответ на комментарий пользователя
Как хорошо, что всегда кто то виноват, даже в циклонах...
Развернуть
Список виновных во всех проблемах РФ:
Масоны
Евреи
Магнитные бури
3
17
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 10:26
В ответ на комментарий пользователя
лучше чем соседа взять большую лопату!:-D
Развернуть
лучше симпатичную соседку взять! И с ней греться в машине!:-D
3
16
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Горожанин05 февраля 2018, 10:27
Ильсурка ... ау, опять не знал про снег зимой ? ;-)
9
18
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 10:27
В ответ на комментарий пользователя
Список виновных во всех проблемах РФ:
Масоны
Евреи
Магнитные бури
Развернуть
А магнитные бури то чем виноваты? :-D
1
5
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 10:29
Этот циклон сформировался около Киева, после чего достиг Москвы, а затем Казани. К примеру, в в столице России из-за сильного ветра были повалены более двух тысяч деревьев. Хохлы не дремлют, придумали таки циклоническое оружие)
2
7
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Денис05 февраля 2018, 10:35
Мирный завалило к чёртовой бабушке
0
9
Согласны с автором?
КАА05 февраля 2018, 10:35
Позор. С таким количеством современной техники не могут снежок убрать.
11
15
Согласны с автором?
да ну05 февраля 2018, 10:42
В ответ на комментарий пользователя
если уж и едите на машине то берите с собой соседей, а то все ведь все равно прутся на авто и сидят по одному в машине
Развернуть
а я на машине не ем, я дома за столом предпочитаю
1
21
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Горожанин05 февраля 2018, 10:44
Да хрен с ней, с Москвой.Пусть хоть под землю провалится.России легче будет и миру.
9
9
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 10:47
За всеми окнами Казани- "Тайна перевала Метшина"
5
31
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 10:57
В ответ на комментарий пользователя
Не надо вообще оттуда выезжать.:-D
Развернуть
...и вьезжать
1
8
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 10:59
В ответ на комментарий пользователя
Не надо вообще оттуда выезжать.:-D
Развернуть
На Кировской дамбе с утра трамваи стояли - на всю дамбу вытянулись. И пробка тоже аж до Адмиралтейской слободы.
1
5
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 11:09
Вообще нужно было сегодня выходным днем объявить для всех. Еле как добрался до работы, теперь сижу думаю как обратно уехать. Таксисты офигели просто.
2
23
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 11:12
В ответ на комментарий пользователя
Ильсурка ... ау, опять не знал про снег зимой ? ;-)
Развернуть
Ильсур конечно хороший мэр, но вот погодой управлять не умеет
9
15
Согласны с автором?
I05 февраля 2018, 11:13
В ответ на комментарий пользователя
Позор. С таким количеством современной техники не могут снежок убрать.
Развернуть
Ничего себе снежок.
1
8
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Горожанин05 февраля 2018, 11:24
В старое победилово вообще автобусы не ходят, только до отар
0
3
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 11:43
Не надо бросать все силы на мерию.Если день не по работают ни на чем это не отразится.
2
4
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 11:46
В ответ на комментарий пользователя
Список виновных во всех проблемах РФ:
Масоны
Евреи
Магнитные бури
Развернуть
Обама уже не при делах?
0
3
Согласны с автором?
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
105 февраля 2018, 11:48
Сегодня ехал утром по трассе в город. метель. видимость 0. Скинул скорость до 60, быстрее машину просто сносит. так куча водителей пошли на обгон. даже не обращая внимание на знак обгон запрещен. Трасса Шемордан- Казань.Ужасно
0
20
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Горожанин05 февраля 2018, 11:51
В ответ на комментарий пользователя
Накануне циклон сформировался в районе Киева - опять хахлы шалят? Им пиндосы климатическое оружие подарили что-ли?:-D
Развернуть
Покрышки жгут, горячий воздух поднимается - вот тебе и циклон
:-D:-D:-D
2
6
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 11:52
В ответ на комментарий пользователя
Вообще нужно было сегодня выходным днем объявить для всех. Еле как добрался до работы, теперь сижу думаю как обратно уехать. Таксисты офигели просто.
Развернуть
И я вот думаю - нак...я приперся? Все равно клиентов нету и телефон как сдох....
0
13
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 11:53
В ответ на комментарий пользователя
Обама уже не при делах?
Развернуть
Обама всё :-D
0
3
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 11:57
В ответ на комментарий пользователя
метро в помощь...
Развернуть
Метро в сторону моей работы не едет. Сюда такси то проблематично вызвать. Сегодня наверное здесь останусь ночевать.
0
7
Согласны с автором?
Alex05 февраля 2018, 11:59
В ответ на комментарий пользователя
Список виновных во всех проблемах РФ:
Масоны
Евреи
Магнитные бури
Развернуть
Еще Террористы Игил! (Напомню запрещенной в России организации!) :)
2
7
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 12:04
Говорят оргсинтез сейчас горит,правда?
1
3
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 12:12
В ответ на комментарий пользователя
метро в помощь...
Развернуть
метро ездит, даааалеко не по всему городу !!!!
0
8
Согласны с автором?
Гульназ05 февраля 2018, 12:12
А мы сегодня с соседями двор чистили))))) Во дворе соседнего дома работал только 1 дворник, ни один житель дома не вышел помочь((((( Радуюсь, что у меня прекрасные соседи и очень жаль того дворника, но помочь уже не могла, обессиленная, но довольная пошла домой...
0
14
Согласны с автором?
Дед05 февраля 2018, 12:16
А сугробы продолжают в собаках измерять или уже лошадьми измеряют?
0
12
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 12:20
В ответ на комментарий пользователя
Еще Террористы Игил! (Напомню запрещенной в России организации!) :)
Развернуть
Это детище первых и вторых с третьим в голове:-D
0
3
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 12:22
В ответ на комментарий пользователя
полная ж.... С Салавата купере выехать практически невозможно .....
Развернуть
С салават купере и в обычный день выехать невозможно:-D
0
9
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 12:22
В ответ на комментарий пользователя
Еще Террористы Игил! (Напомню запрещенной в России организации!) :)
Развернуть
Люди, меня осенило! Это проклятие Метшина. Тут его сильно обижали, обвиняя в том, что не чистят дороги. Вот вам и показали как будет, если совсем не чистить))) покайтесь немедленно и все наладится)))
5
3
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 12:24
Оргсинтез ГОРИТ
1
1
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 12:39
Закон Черномырдина в природе ! Никогда такого не было...и вот опять!
0
9
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 12:48
Погода дрянь! Выпили втроём,вышли за угол,обдуло ветром,морду промыло метелью,окоченели...,протрезвели! Опять идти за угол соображать? Денег не хватат ! Погода дрянь!
1
7
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 12:50
Во время СССР до 80-х обычная февральская погода,никакой трагедии не было,дороги чистились ,руководство мкньше сидело в теплых креслах.
5
9
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 13:01
В 80-х и снег был белее,и начальство милее,дороги прямее,водка дешевле и слаще,очпочмаки больше и со мясом, а главное это были светлые годы обещанного коммунизма ! От каждого по способностям, каждому по сопатке!
0
15
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 13:04
В ответ на комментарий пользователя
Точно алкаши тю
4
1
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 13:23
В ответ на комментарий пользователя
Позор. С таким количеством современной техники не могут снежок убрать.
Развернуть
Навальнистский идиот?
5
1
Согласны с автором?
Горожанка05 февраля 2018, 13:28
В ответ на комментарий пользователя
Нацика из под снега откопали! Я думала он уже в сизо!
0
3
Согласны с автором?
Юрий05 февраля 2018, 13:31
В ответ на комментарий пользователя
Навальнистский идиот?
Развернуть
Идиот это ты.
2
3
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 13:44
В очередной раз убеждаюсь, что казанское метро полнейший провал. Опять очереди с улицы, поезда ходят по обычному расписанию. Зато рамок осмотра с каждый разом все больше. Нафиг надо тратить такие деньги и строить эти станции, если в случае форс-мажора они сами в этот же форс-мажор превращаются.
1
13
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 13:56
В ответ на комментарий пользователя
Вообще нужно было сегодня выходным днем объявить для всех. Еле как добрался до работы, теперь сижу думаю как обратно уехать. Таксисты офигели просто.
Развернуть
Почему офигели то? Во-первых, цены не они придумывают, а перевозчик. Во-вторых, какой-спрос, такое и предложение. В-третьих, поезди-ка ты сам по сугробам во дворах и на дорогах.
4
6
Согласны с автором?
Алекс05 февраля 2018, 13:58
"Снегопад, который не прекращается в Казани с ночи, стал самым сильным по количеству выпавшего снега за последние 140 лет"
Ну не зна-а-аю... По мне - так в 2010-м похлеще бывало. Реально ничего не ходило...;-|
1
3
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 14:31
"В Закабанной мечети Казани будут молиться за прекращение бурана"
Вооще что ли? Во дают....
0
11
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 14:33
В ответ на комментарий пользователя
"В Закабанной мечети Казани будут молиться за прекращение бурана"
Вооще что ли? Во дают....
Развернуть
А че им? пеерестанет - олах помог, не перестанет - олах гневается :-D
6
9
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 14:48
В ответ на комментарий пользователя
"В Закабанной мечети Казани будут молиться за прекращение бурана"
Вооще что ли? Во дают....
Развернуть
Ну это же традиции...как и молебен устраивают при ЧП, или стихии. Или в Африке дожди вызывают танцем. Я не верущий конечно, но это вы уже докапываетесь.
0
3
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 14:52
В ответ на комментарий пользователя
В очередной раз убеждаюсь, что казанское метро полнейший провал. Опять очереди с улицы, поезда ходят по обычному расписанию. Зато рамок осмотра с каждый разом все больше. Нафиг надо тратить такие деньги и строить эти станции, если в случае форс-мажора они сами в этот же форс-мажор превращаются.
Развернуть
Ну метро же не автобус вам быстро дополнительный поезд или вагон не выведут на рейс. А рамки...увы в нашем мире это уже обыденность, для нашей же безопасности.
1
2
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 15:13
Бородатым лучше лопаты взять, а не молиться
1
10
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 15:15
В ответ на комментарий пользователя
Идиот это ты.
Развернуть
Ну не мне же пришло в голову, что в форс мажорную погоду моментально улицы должны быть чистыми. Я же не идиот о таком мечтать
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Ага05 февраля 2018, 15:50
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"В Закабанной мечети Казани будут молиться за прекращение бурана"
Вооще что ли? Во дают....
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Ну не снег же они пойдут убирать?! Они быстрее креститься начнут, чем что-то реальное.
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Мэра в отставку05 февраля 2018, 15:51
Подписываем петицию. И пинка ему под зад с санкционными денежками.

https://www.change.org/p/%D0%BC%D1%8D%D1%80%D1%83-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%83%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D1%83
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Горожанин05 февраля 2018, 16:00
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лучше чем соседа взять большую лопату!:-D
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Соседа и две лопаты :-D
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Задержания молодых людей на Жилплощадке: беспредел или необходимые меры?

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Все правильно, профилактика ОПГ - это хорошоМолодые люди даже не шумели, что за беспредел?!
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