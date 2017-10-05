В Казани самую «убитую» дорогу города закрыли для ремонта ливневок

В Казани до 1 марта будет ограничено движение по улице Магистральной, которую признали самой «убитой» дорогой города.

Как сообщается Комитет внешнего благоустройства города, закрытие связано с ремонтом сетей ливневой канализации.

Так, улица Магистральная закрыта на участке от дома №48/1 до дома №2 по улице 1-я Победиловская, от дома №106 до улицы Поперечно-Кукушкинская, от улицы Кулагина до улицы Складская, от улицы Складская до улицы Поперечно-Кукушкинская, от улицы Магистральная до дома №77 по улице Поперечно-Магистральная, от улицы Поперечно-Кукушкинская до дома №77 по улице Магистральная.

Также полностью закрыта улица Учительская – на участке от улицы Магистральная до дома №2 по улице Учительская.

В связи с этим исполком города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.

Напомним, в Казани на улице Магистральная, которая голосованием на сайте «Народный контроль» была признана самой "убитой" дорогой города, прошел ремонт, но должного эффекта он не дал. Поэтому капитальный ремонт собираются провести в этом году.

Отметим, ранее на улице Магистральная в одной из выбоин с водой появилось "кресло мэра". Яма настолько велика, что в нее спокойно поместилось большое мягкое кресло.