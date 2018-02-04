В Казани запретили движение междугородних автобусов

При этом в ГИБДД также призвали не использовать личные автомобили

В Казани сегодня запрещено движение междугородних автобусов, об этом сообщили в ГИБДД республики.

- В целях обеспечения безопасности дорожного движения 5 февраля 2018 года с 7:30 введено временное ограничение движения междугородних автобусов в Казань и близлежащих районах (ограничено отправление автобусов из Казани и из других районов республики в направлении Казани). Кроме этого, Госавтоинспекция рекомендует не выезжать и водителям грузового транспорта, - сообщили в ГИБДД.

Также в ГИБДД также призвали не использовать личные автомобили.

Напомним, ранее в Казани из-за сильной метели на дорогах пробки достигли оценки в 9 баллов. При этом отметки в 10 баллов, что неоднократно было в последние недели, пока зафиксировано не было.